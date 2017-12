Ciudad de México– Antes de cerrar el período ordinario de sesiones, la Cámara de diputados aprobó una reforma para prohibir la comercialización de animales de compañía o mascotas en la vía pública, mercados, tianguis, puestos semifijos, puestos permanentes temporales o ambulantes.La reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente fue aprobada con 271 votos en favor.La legislación define como animal de compañía o mascota el ejemplar de cualquier especie de fauna que, por su comportamiento o conducta natural, pueda convivir con el hombre en un ambiente doméstico.La reforma excluye de esta definición a las especies exóticas invasoras y las destinadas al consumo.El dictamen, enviado al Senado para su revisión, argumenta que los mexicanos son testigos de la comercialización de animales en vía pública, mercados, tianguis, bazares o cualquier otro punto de venta, que además de ilegales, no cumplen con el mínimo requerimiento para dar atención a los ejemplares en venta.De manera constante, añade, se presentan quejas y denuncias sobre la venta de animales en deplorables condiciones.El documento hace referencia a la encuesta “Las mascotas en nuestro hogar”, de Consulta Mitofsky, según la cual, 54.9 por ciento de las viviendas en México tienen al menos una mascota.El animal que tiene mayor presencia en las casas es el perro, con 87 por ciento; seguido de los gatos, 23%.En 2015, había más de 23 millones de perros y gatos en el país, de ellos, 6.9 millones tenían hogar y los restantes vagaban por las calles, de los cuales, 10 millones no estaban esterilizados.En otro tema, la Cámara baja aprobó con 262 votos en favor y una abstención el dictamen que busca establecer mecanismos para prevenir, atender y, en su caso, sancionar la violencia política por razón de género.La diputada Laura Plascencia dijo que a partir de la reforma de 2014, para la paridad de género en la postulación de candidaturas, se abrió un panorama complejo para las mujeres políticamente activas.“Los casos de violencia política se agravaron y no solamente atentaron contra la integridad física, sino con la vida de muchas compañeras de diferentes partidos políticos, por lo que este dictamen es una urgencia”, recalcó.

