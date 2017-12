Impulsan PAN y PRD a titular de Fepade

Ciudad de México— El Senado aprobó ayer por la madrugada el nombramiento de Héctor Díaz Santana Castaños como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), luego que el PAN y PRD sumaron sus fuerzas para impulsar la candidatura.La Junta de Coordinación Política del Senado alcanzó un acuerdo para llevar al pleno la propuesta que en favor de Díaz Santana empujaron las bancadas del PAN y del PRD, y desbaratar la que el PRI había impulsado con Alejando Porte Petit.La bancada tricolor no pudo habilitar a Porte Petit pues el pleno exigía el voto de las dos terceras partes, y el blanquiazul y el sol azteca no iban a aportar sus votos.En el pleno, con voto secreto, el nombramiento de Díaz Santana prosperó con 92 votos a favor, siete en contra y cuatro nulos, por lo que el presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, le tomó la protesta al nuevo funcionario.Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara, Díaz Santana es también doctor por la Universidad Complutense de Madrid.Fue el primero de los 19 aspirantes que acudió al Senado a entregar la documentación necesaria para participar en el concurso de selección.El ahora titular de la Fepade fue coordinador de asesores de la exfiscal María de los Ángeles Fromow y ostenta un posgrado en Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España y posgrado en Técnicas de investigación Social en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Argentina.Cuando compareció ante la Comisión de Justicia, Díaz Santana consideró que la Fepade no debía ser manejada por una sola persona.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.