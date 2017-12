Ciudad de México– Luego de poco más de un año de discusión, entre protestas y el desacuerdo por parte de la ONU, la CNDH, académicos, organismos empresariales, activistas y hasta artistas, el Congreso aprobó ayer la Ley de Seguridad Interior que faculta al Ejército para realizar labores de policía en las calles.Tras más de 12 horas de debate, el Senado avaló el dictamen. Votaron a favor 76 senadores de PRI, PVEM y PAN, y en contra 44 de PRD y Morena, con 3 abstenciones.El aval a la nueva ley considerada inconstitucional, desató de inmediato las reacciones en contra, en las que se exige al presidente Enrique Peña Nieto, quien tiene la última palabra sobre dicha disposición, a que la vete.Dos partidos de la alianza de Por México al Frente, Movimiento Ciudadano y PRD, advirtieron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la ley. A lo que se sumó la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, y demás organismos de todo tipo.Ciudad de México– “La Ley de Seguridad Interior no contribuye en absoluto a traer la paz a nuestro país, genera incentivos perversos para no fortalecer las instituciones civiles de seguridad y esconde la intención de militarizar el país” señaló el diputado Clemente Castañeda.Maureen Meyer, directora para México y Derechos de Migrantes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), dijo que los militares no deberían patrullar las calles ni investigar delitos, pues esas son funciones que competen a las policías y al sistema de justicia.“Si México toma en serio su compromiso de defender los derechos humanos y de implementar las reformas necesarias para reducir la impunidad y fortalecer el estado de derecho, el presidente Enrique Peña Nieto debe rechazar esta ley”, indicó.La portavoz del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Elisabeth Throssell, lamentó la decisión del Congreso y aseguró que para esta oficina se trate de un paso negativo en la materia.“Para nosotros lo más importante es enfocarse realmente en fortalecer las capacidades de la policía y no convertir a las Fuerzas Armadas en una parte fundamental de la seguridad interna”, expuso.Los ciudadanos que integran el colectivo #SeguridadSinGuerra llamaron a activar “controles extraordinarios” ante la aprobación de la ley.El secretario general del PRD, Ángel Ávila Romero, dijo que la ley aprobada “es una ley regresiva del estado de derecho mexicano” por lo cual su partido está en total desacuerdo y presentará “junto con otros partidos” la acción de inconstitucionalidad.Responsabilizó también al PRI, al Verde y a Nueva Alianza de no escuchar las voces de la sociedad civil y organizaciones internacionales.Por otro lado, el integrante de la Comisión Coordinadora Nacional del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, lamentó que el Congreso no haya generado un debate más amplio para la discusión de la ley.Aseguró que su aprobación “rompe con el pacto federal de respeto a la autonomía de los estados y da amplias atribuciones al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas para realizar tareas que son de competencia de la policía civil, lo que hace a esa Ley anticonstitucional”.Incluso hizo una invitación al presidente Peña Nieto para que haga uso de la facultad de veto, plasmada en el artículo 72 de la Carta Magna, contra la iniciativa.La oposición presentó reservas a cada uno los artículos y los transitorios, e incluso el título, lo que prolongó la discusión de la ley hasta la madrugada de ayer.Las modificaciones al dictamen que envió la Cámara de Diputados –a los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26– fueron consideradas por organizaciones civiles y especialistas como cosméticas.Durante la discusión en lo general, los discursos, a favor o en contra de la ley, estuvieron marcados por el reconocimiento a la labor de las Fuerzas Armadas.Sin embargo, los opositores advirtieron que mantener la participación de militares en labores de seguridad pública generará más desgaste en su imagen, mientras que, quienes apoyaron la iniciativa observaron desinformación y mala fe.“Votamos por la paz, reconocemos al Ejército Mexicano, votamos por la paz y, desafortunadamente, creo que sin darse cuenta de los alcances de esta ley, ustedes están votando por la continuidad de una guerra”, señaló Miguel Barbosa, del bloque PT-Morena.En tanto, el panista Roberto Gil, sostuvo que lo que hace la ley es regular una facultad del presidente para hacer uso de las Fuerzas Armadas y reprochó que no se puede culpar sólo a éstas de violaciones a derechos humanos.Los actores Diego Luna y Gael García, hicieron un video en el que le solicitan al presidente Enrique Peña Nieto no dar luz verde a la Ley de Seguridad Interior, que ayer le turnó el Poder Legislativo.Se dicen preocupados porque la minuta, que permitiría al presidente ordenar que militares intervengan en cualquier región del país para atender asuntos de seguridad pública, no se discutió con la sociedad civil.“Presidente de la República, Enrique Peña Nieto...”, inicia García en el clip publicado en Twitter.“El diálogo con la sociedad civil que usted sugirió, no se dio. Le exigimos actúe con responsabilidad y vete la Ley de Seguridad Interior”, agrega Luna.Finalmente los intérpretes le proponen al mandatario escuchar su petición, de no firmar la Ley, para organizar discusiones con la sociedad civil. “Tengamos un diálogo robusto y profundo, el diálogo que este país merece”, sugiere Luna.“Ojalá escuche este llamado. Ojalá”, concluye García. (Agencias)