Avala INE spots de Meade

Ciudad de México— A pesar de tener la calidad de precandidato único y promoverse en tiempos oficiales de precampaña, José Antonio Meade y el PRI salieron indemnes de un recurso de queja promovido por el PRD.La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el sol azteca por la difusión del video Spot PRI Mujeres en YouTube y dos spots (Mujeres y Visión) pautados en radio y televisión.A juicio del PRD, la difusión de esos spots implica presuntos actos anticipados de precampaña y el probable uso indebido de la pauta, ya que, dice la queja, en ellos se promueve el nombre e imagen del denunciado, pese a tener la calidad de precandidato único y por ello -aduce- tiene prohibido acceder a los tiempos oficiales previstos para la etapa de precampaña.En sesión extraordinaria urgente, con el voto unánime de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del consejero Benito Nacif, el órgano del INE determinó que el video en YouTube -bajo apariencia del buen derecho- se ubica en una cuenta de redes sociales y, por ende, goza de un ámbito reforzado de libertad de expresión.Sobre los spots denominados Mujeres y Visión, el INE determinó que en un análisis preliminar no se advierten elementos subjetivos, particularidades y efectos que trasciendan de forma indebida en el electorado en general ni provoquen, de forma evidente, un quebrantamiento a la equidad en la contienda, que justifique o haga necesaria la suspensión de su difusión.Los consejeros estimaron que ambos promocionales, en sus versiones de radio y televisión, se ajustan a los recientes criterios y directrices establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la promoción de precandidatos únicos, al identificarse Meade Kuribreña como precandidato del PRI a la Presidencia de la República, y contener la leyenda "Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados del PRI".Alegaron que el PRI determinó que su proceso interno de selección de candidato a la Presidencia de la República se realizara a través de una Convención Nacional de Delegados y Delegadas, integrada por 19 mil 098 miembros del PRI dispersos en todo el país, lo que justifica la aparición del precandidato único en los spots de radio y televisión para buscar el apoyo de los miembros de dicha Convención.Batean queja contra Meade por promoción en internetDurante la sesión, la Comisión declaró -por unanimidad- la improcedencia de una segunda solicitud de medidas cautelares del PRD en contra de José Antonio Meade y el PRI, por un video con el lema "¡El momento es ahora!", difundido en Twitter y en el portal de SDPNoticias, en el que presuntamente se promociona al denunciado y que, a juicio del quejoso, podría constituir actos anticipados de precampaña y campaña, uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y violación a la reglas de propaganda de precampaña.La Comisión determinó -bajo apariencia del buen derecho- que el material denunciado y alojado en Twitter, con fecha 3 de diciembre, se ubica en una cuenta de redes sociales y, por ende, goza de un ámbito reforzado de libertad de expresión, además de advertir la ausencia de elementos para sustentar una aparente promoción personalizada del denunciado, al señalar que éste dejó de ser funcionario público el 27 de noviembre pasado.También se precisó que del análisis al contenido de dicho promocional, no se advierten elementos subjetivos para estimar que se está en presencia de actos anticipados de precampaña o campaña, al no desprenderse un llamado directo al voto en favor o en contra de persona o partido político o la presentación de una plataforma electoral, o que con su difusión se ponga en riesgo algún principio rector del Proceso Electoral Federal.Respecto al video difundido en el portal de SDPNoticias, se mencionó que forma parte de un ejercicio libre de la labor periodística amparado por la libertad de expresión, aunado a la ausencia de elementos para suponer que el promocional haya sido contratado.Improcedentes medidas cautelas contra López ObradorTambién, durante la sesión, la Comisión de Quejas declaró la improcedencia de las medidas cautelares formuladas por un ciudadano en contra de Morena y Andrés Manuel López Obrador, por presuntos actos anticipados de campaña, así como el probable uso indebido de la pauta local de la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Yucatán, por la difusión de dos promocionales denominados "Estaríamos Mejor" y "Estaríamos Mejor Empresario" en radio y televisión, que a juicio del quejoso posicionan al denunciado de forma anticipada frente a la ciudadanía.Se determinó -bajo apariencia del buen derecho- que los promocionales señalados deben ser considerados como propaganda genérica válida para difundirse en la pauta de precampaña local como federal, al no advertirse de forma clara y expresa el nombre, voz o imagen de López Obrador, además de no contener mensajes o expresiones que, de forma clara y directa, llamen a votar a favor o en contra de determinada persona o fuerza política, por lo que no existe base para estimar que se configuran actos anticipados de campaña en detrimento de la equidad de la contienda electoral ni uso indebido de la pauta por esa razón.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.