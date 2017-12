Se cae sistema de Citibanamex

Ciudad de México— El sistema de Citibanamex presenta fallas desde las 15 horas de hoy en todas las sucursales y cajeros automáticos de la Ciudad de México y en su página de internet, por lo que sus clientes no pueden realizar operaciones, informaron ejecutivos del banco."No se pueden realizar operaciones ni en ventanilla ni en cajeros automáticos desde hace media hora y no tenemos alguna hora estimada para que vuelva a funcionar el sistema", mencionaron dos ejecutivos de sucursal.La banca electrónica de Citibanamex no permite entrar a los usuarios luego de que teclean su contraseña, e incluso, los indicadores financieros que aparecen en el portal de la institución financiera están desactualizados.Al llamar al número de atención telefónica, los ejecutivos sólo preguntan el nombre al usuario e inmediatamente informan de la caída:"Le comento que en este momento se está efectuando una actualización en el sistema que no nos permite realizar consultas del servicio. Le pedimos que intente llamarnos en dos horas. Es una falla en el sistema, bueno, se está actualizando y no podemos ingresar a la información", agregó.Al cuestionar a los ejecutivos sobre si el banco va a resarcir el daño que está causando a sus clientes, responden en automático lo mismo."Como le comento, el sistema presenta fallas y no podemos ingresar a la información".El pasado 28 de julio, Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex, se comprometió a mejorar la comunicación con sus clientes cuando hubiera actualizaciones a los sistemas y avisarles de ellas con anticipación.Este compromiso se dio luego de que el sábado 23 de julio pasado y parte del domingo 24 se cayera el sistema de este banco afectando a los usuarios."La lección es que nosotros mismos aprendimos del tema. Es un tema de mejor comunicación con nuestros clientes y nos queda claro que es nuestra responsabilidad. Fue un proceso de actualización que se debió haber hecho a otra hora y que debimos de haber avisado correctamente lo que estaba sucediendo", expresó Ernesto Torres en una conferencia de prensa.Se consultó al banco sobre las fallas de hoy, pero no ha respondido.

