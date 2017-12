Legisladores advierten retroceso

Ciudad de México— Desde el Pleno del Senado, el senador del PT-Morena Benjamín Robles advirtió a sus compañeros que de aprobar la Ley de Seguridad Interior pasarían a la historia como los legisladores que regresaron el militarismo al país.Robles habló como presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, en la presentación del dictamen, luego que hicieran lo propio sus contrapartes de las comisiones de Gobernación, Marina y Defensa Nacional, todos ellos del PRI."Como no se dice aquí, se dice lo contrario, (esta ley) pisotea los derechos humanos, es un riesgo y por supuesto implica que el riesgo de militarizar el país está muy claro", lanzó."(En comisiones también) se dijo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto y esta Legislatura están a punto de pasar a la historia como los que regresaron el militarismo a nuestro país, los que convirtieron el estado de excepción en la cotidianidad".Así, reiteró que el Senado estaría a punto de aprobar uno de los más graves retrocesos para el Estado de Derecho y los derechos humanos en México."Y lo hace ignorando miles, miles de voces provenientes de la sociedad civil que permanentemente han advertido sobre los graves riesgos de esta ley", indicó.Citó entonces a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a comisiones estatales de siete entidades y a siete mecanismos de la ONU que se han pronunciado en contra."Esta minuta, hoy convertida en dictamen, llegó el 5 de diciembre, y hoy, en 10 días, si eso no se llama legislar sobre las rodillas entonces no sé lo que significa, en 10 días, un tema tan candente, pretendemos darle el carpetazo", planteó.Durante su participación, la senadora priista Cristina Díaz sostuvo que no se pretende militarizar el país."No existe mayor medio de control que el estricto apego a la legalidad y al Estado de Derecho", sostuvo.Aseveró que el diálogo no sólo inició esta semana, sino que desde enero se ha escuchado a entes políticos y sociales de los tres niveles de Gobierno.Previo a la presentación de la iniciativa, Angélica de la Peña propuso una moción suspensiva, para que se bajara del Pleno a comisiones, con el argumento de que no se tomó en cuenta la opinión de los organismos internacionales ni a la sociedad civil.Sin embargo, fue desechada por la mayoría de los legisladores con 69 votos en contra de la propuesta.Posteriormente se puso a discusión y se aprobó aceptar cambios a nueve artículos y la adición de uno más transitorio al proyecto que recibieron hace dos semanas de la Cámara de Diputados, por lo que el debate se dará entorno a la iniciativa ya modificada, aunque la Oposición presentó reservas por cada uno de los 34 artículos de la ley.Mientras se discute la Ley de Seguridad Interior en el Senado, los manifestantes que estaban afuera se retiraron de las inmediaciones del recinto.

