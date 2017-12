Discuten 10 cambios a Ley de Seguridad

Ciudad de México— Con 74 votos a favor y 28 en contra, senadores admitieron que en el dictamen de la Ley de Seguridad Interior se integren para su discusión 10 cambios, entre los que destaca que el Ejército no pueda intervenir en protestas.En el Pleno, se admitieron las modificaciones de las comisiones dictaminadoras a los artículos 1,5, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22, y 26, pero la votación en lo general del proyecto será más tarde.En estos cambios también se estipula que se deberán garantizar los derechos humanos, no se podrá considerar bajo ninguna excepción como amenazas las protestas políticas ni sociales, por lo que no serán materia de la seguridad interior.Además señalan que los operativos se llevarán a cabo en coordinación con autoridades estatales y municipales y que se debe conformar un grupo interinstitucional con representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades civiles.Así como que, a partir de la promulgación de la ley --si se aprueba en el Pleno--, en un plazo de 180 días entidades y Ayuntamientos donde haya presencia militar deberán publicar un programa de plazos y acciones para dar cumplimiento al modelo de función policial del Consejo Nacional de Seguridad Pública, cuya dictaminación no exceda los 90 días.Luego de tres horas de que el proyecto de ley fue anunciado en la sesión del Senado, la admisión de esos cambios ha sido el único avance.Tras ser presentada la minuta por la senadora Cristina Díaz, y desechada la propuesta de moción suspensiva para regresarla a comisiones de la perredista Angélica de la Peña, nueve fueron los ponentes que presentaron su voto particular inscrito previamente en el dictamen.Han usado la tribuna Benjamín Robles Montoya, Dolores Padierna, Manuel Bartlett, los tres pertenecientes al bloque Morena-PT, el senador Alejandro Encinas, en su calidad de independiente, y Luis Sánchez por el PRD.En la sesión, la senadora Layda Sansores, de Morena, reclamó que no había quórum en el recinto."De acuerdo al artículo 59 reclamo el quórum a simple vista no hay ni 40 senadores, no está ni siquiera la presidenta de la comisión de seguridad que vino muy apasionadamente a decirnos una serie de mentiras", apuntó."Cuente, a simple vista no hay, por lo tanto debe suspenderse. Ellos saben cuál es el resultado, lo único que les importa es contar a sus borregos a la hora de meterlos al corral, no les importa debatir la ley más sentida por la ciudadanía en estos momentos", añadió.Ante el señalamiento, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, gritó "¡yo estaba aquí sentada, yo estaba aquí sentada!", pegando de palmadas al escaño.Al respecto, el senador Ernesto Cordero, presidente de la Mesa Directiva, declaró un lapso de 90 minutos para contar quórum, lo que causó reclamos de legisladores del bloque PT-Morena.Al momento, los grupos parlamentarios fijan su posicionamiento con respecto a la legislación. Posteriormente, se prevé que se abra el debate.