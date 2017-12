Ven ofensa a las Fuerzas Armadas

Ciudad de México— Mientras que el Partido Verde pidió a los detractores de la Ley de Seguridad Interior dejar de ofender a las Fuerzas Armadas, el PRD presentó dos anexos con el listado de violaciones a derechos humanos cometidas por los uniformados.La discrepancia en los puntos de vista se dio durante el posicionamiento que cada grupo parlamentario hizo.El senador Jorge Aréchiga Ávila fue el primero en subir a la tribuna en fijar el posicionamiento, en su caso por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el que indicó que las acusaciones de que la ley busca militarizar al país, es una ofensa a los elementos castrenses."Se dice incluso que estamos en el umbral de la militarización de nuestro país, son presunciones y afirmaciones sin sustento que debemos controvertir, pero no solo porque no les asista la razón, sino porque constituyen una ofensa que no merecen las mujeres y los hombres que integran nuestro Ejército, nuestra Armada y nuestra Fuerza Aérea", reclamó."El papel de los insultos armados como ejemplo de patriotismo y servicio a la República en situaciones que ponen en peligro a la población o ponen en riesgo las instituciones del sistema democrático de gobierno no merece que se hagan juicios apresurados e irreflexivos", añadió.Por el partido del sol azteca habló la senadora Angélica de la Peña, quien al terminar su intervención dijo que entregaría a la Mesa Directiva diversas comunicaciones de organismo internacionales, organismos públicos de derechos humanos y de especialistas en derecho constitucional, entre otros."Estas comunicaciones también debieron estar en el dictamen que presentaron las comisiones unidas", reprochó.Enseguida presentó dos anexos. El primero con las recomendaciones hechas a México por el Sistema Universal y el Sistema Interamericano, en materia de seguridad pública y del uso de las Fuerzas Armadas y el fortalecimiento de instituciones civiles."El segundo anexo contiene un listado de 123 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tanto a la Sedena como a la Secretaría de Marina, por violaciones a los derechos humanos en un lapso del año 2007 al 2016", mencionó."Además entrego el listado de las sentencias de la Corte interamericana de Derechos Humanos, en contra de México por involucramiento de elementos de las Fuerzas Armadas en violaciones a los derechos humanos".

