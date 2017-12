Buscan alargar debate de Ley de Seguridad

Ciudad de México— El debate sobre la Ley de Seguridad Interior arrancó en la Cámara de Senadores con la consigna de la Oposición de discutir desde título hasta los artículos transitorios.Al presentar el proyecto, la senadora priista Cristina Díaz sostuvo que no pretende militarizar el País."No existe el mayor medio de control que el estricto apego a la legalidad y al Estado de Derecho", dijo.Aseveró que el diálogo no sólo inició esta semana, sino que desde enero se ha escuchado a entes políticos y sociales de los tres niveles de Gobierno."Y no es correcto acusar y no es correcto decir que sólo fue una simulación y decir que la ley es contraria a los derechos humanos", subrayó.El coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Luis Sánchez, prevé que la sesión de hoy continúe incluso hasta la madrugada de este viernes."Nos vamos a reservar absolutamente toda la ley para discutirla desde el título hasta cada uno de sus artículos y demostrar por qué no es viable", adelantó."Aquí traen los legisladores del PRI una consigna de que es sacar a toda costa esta ley y creo que desafortunadamente no vamos a poder impedirlo, (pero) vamos nosotros a tener una estrategia aquí, básicamente es argumentar por qué no".Aunque resignado a la aprobación, el vicecoordinador del bloque PT-Morena, Miguel Barbosa, aseveró que los senadores debatirán hasta el final."Bueno, nos van a imponer la Ley de Seguridad Interior, pero vamos a dar un debate fuerte. Hay que debatir, pero van a imponer su mayoría ciega, sumisa al poder, que perdió la visión de Estado y que ahora con esta ley quieren supuestamente decirle al pueblo que va a resolverse el problema de inseguridad cuando no va a ser así", dijo."Aquí la mayoría parlamentaria y sus aliados, que es un segmento grande del PAN, el PRD parte, el Verde, lo que tienen es un sometimiento al poder; ellos instruyen y atacan. Hoy a cualquier hora del día".En tanto, la panista Pilar Ortega señaló la viabilidad de la aprobación de la ley, pero llamó a aceptar las reservas."Esperamos que haya sensibilidad del Pleno para admitirlas, pues creo que son importantes, pues estamos hablando de una ley que ante todo pues debe tener controles para efecto de garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y a partir de ahí generar la discusión", señaló."Hay todavía temas que nos preocupan y en ese sentido pues creo que el debate se va a dar entorno al mismo".Pese al llamado ayer de la ONU-DH y la CNDH, y del pronunciamiento de siete mecanismos especiales de Naciones Unidas hoy, en contra de la Ley de Seguridad Nacional, se prevé que el dictamen sea avalado hoy en el Pleno.La ruta trazada por el PRI es aprobarla con cambios para regresarla mañana a la Cámara de Diputados, que ahí la avalen el mismo día y la manden al Ejecutivo para su promulgación.

