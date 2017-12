Ciudad de México— El expresidente del PRD y ex diputado federal Pablo Gómez renunció al partido.Argumentó que el partido del sol azteca ha perdido sus principios, luego de concretarse la coalición con el PAN.Al comenzar la precandidatura de Andrés Manuel López Obrador en Morena, expresó su apoyo al fundador de Morena y dijo que la lucha de izquierda está con ese partido."He tomado la decisión de retirar mi membresía en el Partido de la Revolución Democrática", afirmó en una carta pública."Durante varios años, junto con miles de otros afiliados al partido, mujeres y hombres, traté de impedir que el PRD se convirtiera en una central de negocios políticos sin objetivos nacionales, democráticos y populares, sin principios morales, sin rumbo cierto. Hemos fracasado en tal empeño, hay que reconocerlo con claridad".Señaló que muchos compañeros y compañeras tomaron antes la decisión de abandonar al PRD."Tenían razón, hemos de admitirlo, pero ellos habrían también asumido que teníamos el propósito de evitar el desplome y la segura desaparición de un partido que durante años fue un instrumento de grandes luchas políticas populares y nacionales", aseguró Gómez, quien fue dirigente estudiantil en 1968."Hoy, ya nada está vigente en ese partido. Sus principios, su programa y su Estatuto están abrogados en la práctica".Afirmó que López Obrador es el candidato del amplio espectro de la izquierda popular mexicana."El camino que reclama la situación de México es el de la unidad electoral de las fuerzas democráticas y de izquierda, para conseguir la interrupción del programa neoliberal que ha llevado al país al desastre, es decir, alcanzar la derrota del PRI y del PAN: instaurar un nuevo poder político de la República", manifestó."La unidad electoral se tiene que dar alrededor de ese candidato".También resaltó que ha militado en la izquierda desde hace 54 años."Y lo seguiré haciendo. Fui uno de los fundadores del partido desde la primera convocatoria. He sido presidente nacional, legislador y coordinador parlamentario y, ante todo, militante consciente", puntualizó."Mi retiro del PRD es una consecuencia del fracaso de una lucha que muchos dimos en diferentes momentos para mantener a ese partido en las filas de las izquierdas".Sin embargo, aseguró, no fue posible ganar esa lucha porque ha prevalecido el oportunismo y la corrupción, síndrome contra el que lucharon durante toda la vida."Más las izquierdas mexicanas no dependen de unas siglas por más entrañables que éstas hayan sido alguna vez. Lo que importa es la causa social y política. En pos de ella es preciso seguir adelante", explicó.Manifestó que quienes se ostentan como dirigentes son producto de una ilícita continuidad de sus mandatos, fenecidos desde el 5 de octubre del presente año.Aseguró que hay una autocracia en el PRD, una dirección absolutamente espuria que ha integrado una coalición electoral con Acción Nacional y cuyo propósito es llevar al líder del PAN a la Presidencia de la República."Así, se le impone al PRD abrazar a un candidato enemigo de la izquierda y al programa neoliberal de la derecha, contra el cual había luchado desde su fundación", manifestó."Hay una entrega del partido a una corriente política adversaria. Sí, es triste pero es real, no son palabras sino lacerante evidencia".Agregó que la carta no se la dirige a los "sedientes" dirigentes del PRD porque, además de traidores, son ilegales."Han violado el Estatuto y toda norma elemental de comportamiento democrático. Se la dirijo a lo único que hay en ese partido, a los que siguen siendo honrados miembros y simpatizantes. A ellos y ellas les llamo a sumarse a sus compañeros y compañeras de lucha, a quienes sostienen la misma causa democrática y popular para llevar a cabo el cambio político que México necesita y que es posible", dijo.Advirtió que es imposible hacer algo para evitar la caída del Partido de la Revolución Democrática, la cual le está conduciendo a signar el certificado de su propia desaparición política.Pero la infortunada muerte del PRD no debe debilitar al conjunto de las izquierdas mexicanas, consideró.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.