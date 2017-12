Al grito de ¡golpistas! avanza en Senado Ley de Seguridad

Ciudad de México— Pese a los reclamos de organismos nacionales e internacionales, la iniciativa de la Ley de Seguridad Interior llegó anoche al pleno del Senado.Tras ser avalada en comisiones, la Ley de Seguridad recibió primera lectura en Pleno del Senado y se citó hoy a las 11:00 para discusión.Así, el llamado que el Presidente Enrique Peña Nieto hizo el viernes para ampliar el diálogo entorno a la ley se redujo a dos días –lunes y martes– de reuniones con gobernadores y organizaciones a favor de la legislación así como un encuentro con opositores.El aval se dio tras más de cuatro horas de iniciada la reunión entre las comisiones de Gobernación, Marina, Defensa Nacional y Estudios Legislativos Segunda, en la sala de juntas de la Mesa Directiva del Senado.Entre los senadores que avalaron la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados se encuentran Cristina Díaz, Patricio Martínez, Fernando Torres y Roberto Gil Zuarth.En tanto, Benjamín Robles, Juan Carlos Romero Hicks y Dolores Padierna rechazaron el dictamen.Los legisladores que se opusieron presentaron diversas reservas, aunque la presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz, pidió que éstas sean llevadas directamente al Pleno.Así serán discutidas propuestas sobre los artículos 1, 7, 8, 9, 10, 16, 21, 22 y 26 de la ley.Y la senadora Pilar Ortega anunció que presentará otras adicionales a los artículos 4, 8, 9, 27, 33 y 34.Sin embargo, algunos senadores no descartan que esta misma noche pueda ser votada.El líder del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, ofreció a quienes se oponen a la Ley de Seguridad Interior mejorarla, pero después de ser aprobada.“Sabíamos que no podemos dejar conforme a nadie, pero también les queremos decir que todas las leyes son perfectibles y es lo que vamos a seguir haciendo”, dijo.“Yo ya les dije, yo los respeto mucho, los escucho, pero aquí la decisión la toman 128 compañeras y compañeros senadores”.En medio de la discusión sobre la Ley de Seguridad Interior en las comisiones unidas del Senado, un activista del colectivo #SeguridadSinGuerra irrumpió y acusó a los legisladores de golpistas.“¡Esto es un golpe! Lo que están haciendo. Van a acabar como senadores golpistas, como los diputados”, gritó Alfredo Lecona, en la sala de juntas de la Mesa Directiva del Senado.“Roberto Gil, a ti te espiaron, ¿y ahora quieres que esto lo hagan a todos los ciudadanos?”, agregó.La presidenta de la comisión de Gobernación, Cristina Díaz, quien preside la reunión con las comisiones de Marina, Defensa Nacional y Estudios Legislativos Segunda, pidió a la senadora Angélica de la Peña calmar a quien dijo que era su invitado.“Es que este no es el momento de estar tranquilos”, replicó Lecona, quien portaba una playera negra con el logotipo del colectivo.Personal de seguridad se acercó a Lecona, quien se retiró entre gritos de “¡Golpistas! ¡Golpistas!”Previamente, el senador Alejandro Encinas pidió que antes de discutir la minuta se cite a comparecer a los titulares de la Secretaría de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de la Marina, Vidal Francisco Soberón.Encinas promovió una moción de suspensión, secundando una propuesta previa de Benjamín Robles, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, la cual fue rechazada.La senadora Angélica de la Peña refirió que los senadores acaban de recibir una comunicación del Parlamento Europeo en el que se manifiesta la preocupación por la posible aprobación de la Ley de Seguridad Interior.

