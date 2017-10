Algunos han usado mi nombre para no aprobar leyes: Cervantes

Ciudad de México– Raúl Cervantes Andrade aseguró que para “no detener más las urgentes leyes que México necesita” envió al presidente Enrique Peña Nieto y al Senado su renuncia irrevocable a la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR).Esta decisión se da en el marco de la discusión sobre el procedimiento de cambio de PGR a Fiscalía General de la Nación y la asignación de un titular para ésta, ya que partidos como el PAN y el PRD impulsaron reformar el artículo 102 constitucional para eliminar el pase automático del procurador a fiscal.Debido a esa situación, Cervantes Andrade fue víctima de señalamientos por parte de los partidos y políticos, hecho que esta mañana mencionó al presentar su renuncia y que calificó como una traba en la procuración de justicia en el país.“Algunos legisladores y políticos han usado mi nombre y mis supuestas aspiraciones como excusa para NO avanzar en aprobación de las leyes que permitirían mejorar las condiciones y herramientas con las que se procura justicia en nuestro querido México”, publicó en Twitter.Destacó además que con la Fiscalía General los fiscales o Ministerios Públicos decidirán si procede o no el ejercicio de una acción penal, con lo que “se podrá brindar en nuestro país justicia a una sociedad agraviada por denuncias que en muchos casos no avanzan”.Confío en que el Congreso de la Unión tome las mejores decisiones en torno a la Fiscalía para que se garantice la procuración de justicia en el país.“Espero que Cámaras de Diputados y de Senadores tengan altura de miras y aprueben en breve las leyes que aseguren una Fiscalía General y Fiscalías eficaces, autónomas e independientes en todas las entidades”, agregó.Así, agradeció al presidente Enrique Peña Nieto por haberlo asignado como titular de la PGR hace casi un año.

