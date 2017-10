Advierte Peña de países que cambiaron 'y les fue peor'

Ciudad de México- El presidente Enrique Peña Nieto advirtió que existen ejemplos de países que buscaron cambiar a sus gobernantes y les fue peor.Durante su participación en el Foro "Impulsando a México. La Fortaleza de sus Instituciones" al mandatario le preguntaron cuál debería ser el perfil del candidato del PRI a la Presidencia, y afirmó que éste debe tener una propuesta clara, pues se ha visto que en los procesos hay mucho "blablablá".Relató que algunos jefes de Estado le han compartido que en sus países quisieron hacer cambios cuando llegaron a gobernar y se demostró que no funcionó lo que planteaban.Y en México, indicó, hay quien cree que el desprestigio a las instituciones gubernamentales y a los partidos políticos es la mejor ruta para construir, cuando es falso."Lo que menos queremos es vivir bajo un régimen autoritario, bajo un régimen donde no se respete la ley, donde no se respete la participación ciudadana, donde se prive o se castigue la libertad de expresión."Y tenemos ejemplos claros de eso, tenemos ejemplos de países donde, precisamente, postuló cambiar lo que era entonces catastrófico y terminaron peor, terminaron muy mal y siguen muy mal", afirmó.Por ello, insistió, en las próximas elecciones los mexicanos deben hacer una valoración muy profunda y ponderar realmente lo que "México ha logrado", y no se dejen convencer por expresiones meramente de retórica y de discurso.Peña Nieto retomó su frase de que "el presidente de la República no se levanta todos los días pensando en cómo joder a México", pero insistió en que una mala decisión sí puede afectar más al país."A lo mejor sin querer, una mala decisión del presidente sí puede llevar a México, perdón que lo diga, a que se joda, a que se friegue más."Entonces, perdón por lo impropio de mi expresión, la forma de decirlo, pero sí, efectivamente, en la atribución del Presidente está tomar medidas acertadas o desacertadas, y que pueden tener efectos", apuntó.Esto, argumentó, porque algunas decisiones han sido impopulares, como el incremento al precio de los combustibles.En diferentes momentos a lo largo de una hora y 20 minutos, la conductora Adela Micha le insistió al mandatario quién era su candidato, pero éste se resistió. Sin embargo, Peña aseguró que así como es la liturgia en la religión católica, el PRI tiene sus tiempos, por lo que el aspirante se sabrá hasta fin de año.Incluso le afirmó que México estaría preparado para que se fuera Agustín Carstens, del Banco de México, y José Antonio Meade, de Hacienda.También se le cuestionó al mandatario si es posible cancelar el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, como plantea un aspirante a la Presidencia."El proyecto del Aeropuerto está construido al amparo de un diseño institucional y está anclado sobre elementos financieros y de mercado que suspenderlo sería de altísimo costo para el país y para quienes han invertido, y los fondos de pensiones están invertidos ahí, si lo cancelas les vas a dar un raspón", dijo.En ese momento, una de las mamparas que estaba en el costado derecho del escenario estuvo a punto de caerse, pero los elementos del Estado Mayor la detuvieron."Así está el viento. ¿No quieres que se caiga así el Aeropuerto, verdad? Ya ves, se detuvo, no se va a caer, va a volar", indicó.

