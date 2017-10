Sí jugué golf con el presidente: Gamboa

Ciudad de México– Emilio Gamboa, coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado, reconoció que ayer viajó en un helicóptero oficial para reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, con quien tuvo una reunión de trabajo y aprovechó después para jugar golf.En conferencia aseguró que el motivo del encuentro con el mandatario fue conocer, de manera anticipada, la renuncia del priista Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República (PGR).Aunque no quiso revelar la ubicación del campo en el que ambos practicaron ese deporte, el legislador defendió el derecho del jefe del Ejecutivo a tener un rato de esparcimiento."Después de trabajar con el señor presidente me dijo: vamos a caminar un rato. Lo hace, tiene derecho, el presidente trabaja de lunes a lunes, no descansa ni sábado ni domingo y tiene el derecho. Salimos un rato, después de haber platicado hora y media", explicó."¿Jugaron golf o no?", se le preguntó."Sí, sí, después de haber trabajado jugamos un rato y después volvimos a trabajar. Creo que el presidente tiene derecho a tener ratos donde pueda hacer lo que a él le gusta y es parte de lo que hace", respondió."Y juego muy eventualmente con él, pero he jugado y han salido otras fotos, de otros campos, pero lo hacemos muy eventualmente. Hay veces que me reúne a donde fuimos y lo que hacemos es caminar y caminamos y reflexionamos, llevo mi agendita, muy clara siempre".A pregunta expresa, el priista aclaró que las maletas con los palos de golf que fueron subidas a la aeronave no son de su propiedad."No sé qué es lo que suben, no es mío, no sé qué sube el Estado Mayor Presidencial, lo que sí puedo decir es que no fue equipo de Emilio Gamboa Patrón el que subieron", sostuvo.Reforma publicó este lunes una serie de fotografías en las que se aprecia a Gamboa abordando uno de los 11 helicópteros de la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales (CGTAP), que dependen del Estado Mayor (EMP).Para subir a la aeronave, el equipo femenil de tiro con arco tuvo que interrumpir por unos minutos su práctica oficial con miras al campeonato mundial.Esta no es la primera vez que Gamboa y Peña Nieto dedican tiempo a jugar golf.En febrero del 2013 y en marzo del 2017, el coordinador del PRI fue visto con el presidente en el Country Club Yucatán, ubicado en la carretera Mérida-Progreso.En ambos casos, las fotografías fueron publicadas en medios locales y redes sociales, en las cuales se aprecia a los políticos departiendo con jóvenes, empresarios y funcionarios estatales. Gamboa confirmó que fue el Estado Mayor Presidencial el que lo citó en el Campo Marte para subir al helicóptero y acudir a la reunión con Peña Nieto, quien le informó anticipadamente sobre la renuncia de Raúl Cervantes a la Procuraduría General de la República."Fui citado por el Estado Mayor Presidencial, para que acudiera a Campo Marte, a las 12 del día. Tenía una reunión programada ya con el presidente de la República un poco más tarde, pero se me adelantó", señaló."La razón fundamental fue que el presidente Enrique Peña Nieto me manifestó que le había aceptado su renuncia al exprocurador Raúl Cervantes. Reflexioné con el presidente, pasé mucho más de una hora, hora y media platicando con él, no sólo lo del ex procurador sino también temas de interés de ambos poderes".El coordinador priista rechazó que ese tipo de reuniones sirvan para recibir línea del mandatario sobre las cosas que el PRI debe aprobar o no en el Senado."No estamos separados en cuanto a intercambio de reflexiones de ideas en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo. Abordamos de la agenda legislativa que nos falta, es muy larga, muchos nombramientos, se los dejé, todo lo que tiene pendiente de enviarnos para que aquí nosotros lo aprobemos", expresó."No acuerdo con el presidente, me dice sus reflexiones y le digo mis reflexiones y en función de eso se toma una decisión por parte de mis compañeros senadores. Yo no voy a acuerdos con el presidente, voy a reflexionar siempre con el presidente".