Inicia Ferriz de Con colecta de firmas

Ciudad de México— El periodista Pedro Ferriz de Con inició su campaña de recolección de firmas para obtener la candidatura presidencial con una premisa: animar a los ciudadanos a que acaben con los abusos de la clase política tradicional.Desde la Estela de Luz, en Paseo de la Reforma, el aspirante independiente afirmó que busca canalizar las "náuseas" ciudadanas que producen aquellos políticos que se aprovechan de los recursos de erario para su beneficio, como el senador priista Emilio Gamboa, que dispuso de un helicóptero oficial para ir a jugar golf."Cuando veo el resultado de políticos que llegan en helicóptero a jugar golf, en primer lugar me dan náuseas y en segundo lugar haré todo lo posible en un País en el que tantas limitaciones económicas no haya tanto insulto de tantos políticos que abusan de lo que han logrado en el poder", aseveró.Acompañado de una docena de simpatizantes, Ferriz de Con vaticinó que, de los 40 aspirantes independientes avalados actualmente por el Instituto Nacional Electoral (INE), sólo tres llegarán a la boleta el primero de julio de 2018: él, la ex panista Margarita Zavala y el Gobernador de Nuevo León, el ex priista Jaime Rodríguez "El Bronco".Comentó que, sin embargo, él cuenta únicamente con el respaldo de los ciudadanos, mientras que Zavala cuenta con el apoyo y estructura de militantes del PAN y "El Bronco" está en posibilidad de usar los recursos de Nuevo León para comprar las 866 mil 593 firmas requeridas por la autoridad electoral.Descartó que, salvo que reciba apoyo del Canciller Luis Videgaray, el senador Armando Ríos Piter logre obtener la candidatura independiente a la Presidencia de la República.En la Estela de Luz, a la cual calificó como un monumento a la corrupción y a la incompetencia, el periodista colocó un stand y junto a sus colaboradores comenzó a recolectar los avales ciudadanos por medio de la aplicación móvil desarrollada por el INE.Ahí, desde el monumento construido por el ex Presidente Felipe Calderón, Ferriz de Con se dedicó a capturar credenciales de elector y tomar fotos, como lo exige la aplicación del INE, a los ciudadanos que se acercaron a ofrecerle su apoyo.Adelantó que mañana acudirá a denunciar a 30 gobernadores para que se les investigue por desfalco a las arcas públicas."Los ciudadanos ya no queremos partidos políticos", apuntó Raquel Guerra, quien luego de otorgarle su firma a Ferriz de Con, obtuvo una pulsera rosa de tela con el nombre del comunicador.

