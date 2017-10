Paraliza Río Bravo guerra de narcos

Río Bravo, Tamaulipas— De nueva cuenta Río Bravo amaneció bajo fuego, con enfrentamientos entre grupos armados y contra corporaciones policiacas, lo que dejó saldo oficial de siete sujetos armados abatidos, un civil ajeno muerto por bala perdida y dos detenidos, informó el Grupo de Coordinación Tamaulipas (GCT).De nuevo un convoy de 50 camionetas con la leyenda de Escorpiones ingresó a Río Bravo desde las 7:00 horas por la carretera antigua y a los pocos minutos comenzaron los tiroteos, persecuciones y enfrentamientos.La lluvia de balas y detonaciones similares a granadazos o de calibre 50 espantaron a los ciudadanos que se dirigían a sus centros de trabajo o escuelas, sembrando el caos, terror y zozobra.El miedo atemorizó a la gente, paralizó las actividades, se suspendieron clases y el comercio organizado, tianguis y ambulantaje no trabajaron.La zona centro lució desolada, solo se dejaban escuchar las balaceras, ruidos de motores, rechinidos de llantas y gritos.“Si no tiene nada a que salir no salgan fuera de la ciudad. Están quitando vehículos pasando la autopista hacia Río Bravo y Empalme”, alertaban en redes a los matamorenses, mensajes similares circulaban en redes sociales de Reynosa.Los grupos confrontados del crimen que disputan el control del Cártel del Golfo (CDG) son encabezados por Alfredo Cárdenas “El Sobrino” o “Comandante Cortéz”, de Matamoros y de Reynosa Petronilo Moreno Flores (M100 o Comandante Panilo).Panilo y Cárdenas son aliados contra Luis Alberto Blanco Flores (M28 o Comandante Pelochas) de Río Bravo y “El Betito”, única célula de Reynosa aliada con M28.

