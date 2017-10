Buscarán respaldo ciudadano en campaña de Zavala

El excoordinador general de la campaña de Javier Corral Jurado por la gubernatura, Jorge Camacho Peñaloza, reveló que en la construcción de la candidatura de Margarita Zavala por la Presidencia de la República utilizarán un modelo muy similar al que se siguió en Chihuahua en las elecciones del año pasado, porque la prioridad será buscar el respaldo de los ciudadanos.Aseguró que si bien el Frente Ciudadano por México conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), De la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) tiene el mismo propósito, con la renuncia de Margarita Zavala al blanquiazul quedaron minados y enfrentan una crisis al no exhibir democracia interna.“Lo que estamos haciendo es con los ciudadanos, muy parecido a lo que se hizo en Chihuahua; si hubiéramos encargado en Chihuahua la elección (por la gubernatura de 2016) sólo a los panistas, estoy convencido que no hubiéramos obtenido el triunfo que se obtuvo”, dijo en entrevista telefónica con El Diario.El actual jefe de oficina de Margarita Zavala, que tiene a su cargo el diseño de la estrategia para recabar las firmas para obtener la candidatura independiente a la Presidencia, afirmó que para buscar el triunfo electoral se debe ir fundamentalmente por el apoyo ciudadano, porque al menos en el PAN la estructura es insuficiente.Por ejemplo, explicó que en la elección que llevó a Javier Corral a la gubernatura, el PAN no tuvo la capacidad de cubrir con representantes el 100 por ciento de las casillas instaladas, porque apenas alcanzaron una cobertura de un 75 por ciento y en algunos municipios fue menor.“En el caso de Chihuahua quien lleva a la gubernatura a Javier Corral son, sí, por supuesto, los panistas, pero quien lo decide gobernador son los ciudadanos que hacen un gran esfuerzo cívico y participan en una elección en la que consideraban que el cambio podía darse a través de lo que representaba Javier y por eso es que gana”, puntualiza.Mientras que en algunos municipios, como Juárez, la gente eligió como presidente municipal al independiente Armando Cabada Alvídrez, lo que confirma la importancia del voto ciudadano más que de los militantes de partidos.“Creo que el caso particular de Margarita va a ser un proceso muy similar. Una mujer que estuvo en el PAN durante 33 años, que dio una gran batalla en todos los escenarios como panista, que hoy se va y se lleva esos valores panistas pero que compite a través de la vía independiente porque en el PAN le cerraron las posibilidades no de ser candidata, de ser competidora”, expuso.Por estas condiciones al interior del PAN y por coherencia con el proyecto de Zavala, Jorge Camacho ratificó que en los próximos días presentará su renuncia a su militancia, porque aseguró que bajo la administración de Ricardo Anaya, en la que participó como secretario Nacional de Vinculación con la Sociedad, no sólo hay grandes irregularidades, sino que se ha alejado de los principios democráticos y ha dinamitado al partido.Quien fuera también delegado nacional del PAN en Chihuahua y excandidato a la gubernatura de Guerrero en 2015, añadió que ni Margarita Zavala ni los que la apoyan pretenden actuar en contra del partido, sino mostrar que ella es una opción real para contender por la Presidencia.Por ello, consideró que ningún panista, ni siquiera en los estados encabezados por gobernadores emanados del PAN –como es el caso de Chihuahua–, debe sentir temor por apoyar públicamente a Zavala en su aspiración y tampoco ninguna autoridad debe meter la mano en sus decisiones, por lo que pidió respeto a todos los actores políticos.“Aspiro a que Javier Corral sea muy respetuoso, así como él exigía respeto cuando competía en cualquier escenario. Ese mismo respeto se lo pediremos y se lo vamos a exigir en todos los sentidos a él y a todos los gobernadores, si nosotros ubicamos o detectamos que hay mano de los gobernadores lo vamos a denunciar”, advirtió.Jorge Camacho agregó que si bien el gobernador de Chihuahua influyó en la conformación ideológica del Frente Ciudadano por México, tampoco significa que pueda funcionar como ocurrió en su caso, cuando fueron otros los factores, principalmente la molestia de la gente, los que los llevaron a las urnas.También, descartó que en determinado momento Javier Corral se convierta en el candidato presidencial del Frente, porque con ello le haría un gran daño no sólo a la alianza entre los partidos sino al estado mismo, porque no habría coherencia con lo que ofreció en campaña y el compromiso que hizo al asumir la gubernatura de Chihuahua.