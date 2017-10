Buscan con app casas para damnificados

Ciudad de México– Un matrimonio mexicano impulsa una aplicación con la que damnificados podrán encontrar un hogar temporal con ayuda de voluntarios que lo ofrezcan.Ruy Feben y Carlota Rangel son la pareja que encontró la manera de ayudar a las personas en las siete entidades más afectadas por los sismos.El también profesor de narrativa digital en la Universidad Iberoamericana relata que cuando se suscitó el temblor del 19 de septiembre, ellos no estaban en México, pero al ver los estragos de este fenómeno, decidieron no quedarse con los brazos cruzados."El sismo nos agarró fuera del País. Primero fue como la impotencia de no poder estar allá ayudando físicamente. Desde lejos podríamos haber hecho lo que mucha gente hace, compartir información a través de redes sociales, pero pensamos que podíamos hacer algo más", señaló.Ellos son colaboradores de la empresa Weber Shandwick, la agencia que desarrolló en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016 una aplicación para que voluntarios encontraran un hogar temporal en Brasil durante el evento de manera gratuita.En esta ocasión, junto con la empresa Brooklyn Brothers, adaptaron la aplicación en Brasil que se llamó "Meu lugar no Río" (Mi lugar en Río) para ayudar a mexicanos que se quedaron sin techo; la plataforma fue nombrada "Mi casa es tu casa"."La aplicación es similar a la de las olimpiadas de Río (de Janeiro) en la que jóvenes voluntarios podrían encontrar de manera gratuita hogar", expuso Ruy."Hablamos con la gente de la agencia y ellos nos abrieron las puertas, nos ayudaron incluso con la programación, el diseño, además la página salió en tiempo récord en 48 horas".Ésta, está disponible a partir del 25 de septiembre y en los primeros dos días ya sumaba 35 mil visitas.Hasta el viernes 29 de septiembre, informó Feben, sumaban 191 huéspedes y 267 anfitriones; el 85 por ciento, dijo, procedían de la Ciudad de México.Dicha plataforma digital aplica en las siete entidades que resultaron afectadas por los sismos del 7 y del 19 de septiembre: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.Entre los datos a proporcionar para los que buscan hogar, está el nombre completo, un correo electrónico, especificar el tipo de credencial para identificarse, la fecha de nacimiento, un teléfono y especificaciones como cuánta gente o mascotas vivirían con él.A los que ofrecen su casa o departamento, además se les pide indicar domicilio, a cuántas personas pueden recibir, subir algunas imágenes del inmueble y aclarar si llevan a personas con necesidades especiales o mascotas.Ruy especificó que los servicios son gratuitos, y no se hacen responsables de cualquier tipo de controversia que pueda surgir y operan sin fines de lucro. Tampoco dan seguimiento o contabilizan los casos de éxito."Hay mucha gente que abre su casa, y la gente que lo necesita está encontrando un amplio espectro y eso es una gran noticia. No tenemos registrados cuánta gente ya ha encontrado un hogar, pero nos escriben constantemente, incluso de otros estados como Yucatán que quieren ofrecer su casa", refirió Carlota Rangel."Es gratificante que pudimos hacer algo de cierta manera, pudimos ayudar a que la gente ayude. Sentimos que no estamos haciendo lo suficiente, vemos gente que se avienta 12, 16 horas ayudando a abastecer centros de acopio, nosotros todavía sentimos esta impotencia de querer hacer más", añadió. Hora d

