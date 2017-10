‘Hay espacio para un TLC de tres países’

Washington– El secretario mexicano de Hacienda, José Antonio Meade, aseguró hoy que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) existe espacio suficiente para un acuerdo que beneficie a México, Estados Unidos y Canadá.“El escenario central con el que que nosotros seguimos participando es que hay espacio en la negociación del tratado para alcanzar un consenso que beneficie a los tres países. Eso es lo que nos anima”, enfatizó el secretario de Hacienda en un encuentro con periodistas en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI).Meade Kuribreña asiste en la capital estadunidense a los trabajos de la reunión anual de otoño del FMI y el Banco Mundial.El funcionario mexicano destacó los avances en materia financiera, tema que dijo ‘va caminando’. “El capítulo que a servicios financieros se refiere, pues tiene, yo creo, buenos avances, y no se percibe que ese vaya a ser un problema o un reto”, dijo.Meade reconoció que existen tensiones naturales en la negociación y anticipó que “mientras más avancemos de hecho, más probable es que haya tensiones, y que los temas que justamente general dificultad, se vayan procesando hacia el final”.“Pensamos hoy que estamos sentados, que estamos participando en una mesa en la que estamos participando de buena fe, y que todos los que estamos ahí participando nos anima el deseo de llevar la negociación a un buen fin”, insistió.Reiteró la perspectiva de que Mexico registrará un crecimiento de entre dos y tres por ciento, al insistir que ese es el consenso de la mayoría de los analistas económicos y consideró que el proceso electoral de 2018 no deberá incidir en estas proyecciones.Por otra parte, el secretario de Hacienda desestimó un eventual impacto en la economía debido a variaciones en el tipo de cambio en la relación peso-dólar y sugirió que éstas no han sido provocadas por medidas de especulación.“Lo que nosotros hemos venido cuidado y salvaguardando, es que el tipo de cambio, su desempeño en el mercado, sea adecuado y no hemos visto ningún manejo en el mercado que no se haya dado en condiciones ordinarias”, precisó.Meade recordó que la volatilidad de la moneda no ha sido exclusiva de este administración y es resultado de un cambio flexible que ha sido bueno para el país.“Lo que nosotros podemos hacer es mandar señales de certeza en las variables que controlamos. La principal de ellas, la más importante es la del paquete económico, y nosotros estamos ciertos de que el que presentamos es responsable”, enfatizó.Aunque la volatilidad que el tipo de cambio ha experimentado en días recientes ha sido resultado de la renegociación del TLCAN, Meade dijo que México se mantiene optimista de su desenlace. (Con información de Excélsior)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.