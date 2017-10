Impacta al turismo crimen en BCS

Ciudad de México— La guerra sin cuartel que grupos del narco libran en Baja California Sur ha provocado miles de cancelaciones de reservas de cuartos en destinos turísticos del estado.La Asociación de Hoteles de Los Cabos reportó 35 mil reservaciones de cuartos canceladas para la próxima temporada vacacional en un destino que tiene una capacidad aproximada de 18 mil 400 cuartos de hotel.Paloma Palacios Domínguez, presidenta de los hoteleros de Los Cabos, dijo que las aseguradoras cancelan automáticamente los viajes a destinos con alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos, como el caso San José de Cabo y La Paz."¿Qué representa estos 35 mil cuartos noche directamente en dinero?, 210 millones de pesos de pérdidas al sector hotelero, son 13 millones de dólares", explicó.El miércoles, una balacera en la glorieta Fonatur, en San José del Cabo, a escasos metros de hoteles como el Hyatt, Barceló y Park Royal dejó dos muertos.En los primeros ocho meses de este año se reportaron 268 averiguaciones previas por homicidio doloso, con una tasa de 33.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cuarta más alta del país.La violencia vinculada a grupos del crimen organizado se está intensificando en el estado.En los primeros ocho meses de este año se iniciaron 268 averiguaciones previas por homicidio doloso; es decir, una tasa de 33.09 homicidios por cada 100 mil habitantes, la cuarta más alta del país, sólo por debajo de las de Colima, Guerrero y Baja California, de acuerdo con cifras oficiales.Las averiguaciones previas por homicidio doloso en estos primeros ocho meses de 2017 ya superan a las 192 registradas en 2016.Apenas este miércoles 11, una balacera en la glorieta Fonatur, en San José del Cabo, a escasos metros de hoteles como el Hyatt, Barceló, Royal Decameron, Park Royal y Posada Real, dejó dos muertos.Los cuerpos de las víctimas presentaron impactos de bala 9 milímetros.El lunes, la Procuraduría General de Justicia del Estado registró el asesinato de nueve personas, ocho de ellas en La Paz y una en San José del Cabo.La violencia en la entidad se intensificó en los últimos dos años después de que el estado era uno de los más pacíficos del país.Entre 2010 y 2012, la época más violenta de la llamada "guerra contra el narco", BCS presentaba tasas de homicidio de un dígito -4,7,5 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando estados como Chihuahua, Sinaloa, Durango reportaban tasas de 60, 70 y hasta 110 homicidios por cada 100 mil habitantes.Hoy, en seguridad, BCS presenta peores números que esas entidades.Además de invertir en protección y vigilancia, empresarios y habitantes han tenido que tomar otras medidas ante la ola de inseguridad."Hay que verificar quién asiste a donde uno va. Hemos tenido que invertir en cuerpos de seguridad y no recibir llamadas de cualquier persona", dijo en entrevista Fabricio González Rodríguez, presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).Silvia Lupian Durán, directora del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal en Baja California Sur, señaló que las autoridades estatales y federales han adoptado un estrategia de confrontación, pero no de prevención de la violencia."Esa estrategia está chimuela y no les va a dar los resultados que se supone esperan, porque no traen a toda la ciudadanía, previniendo, denunciando y que todos participen", dijo la activista.Lupian aseguró que los elementos de la Gendarmería que llegaron hace ocho mese, sólo resguarda las zonas turísticas.El pasado 23 de enero, empresarios y el Ayuntamiento de Los Cabos, acordaron con la Policía Federal el despliegue de 190 gendarmes en las zonas turísticas a cambio de pagarles hospedaje y alimentación.El acuerdo terminaría a inicios de este mes, sin embargo, para el sector empresarial no concluirá hasta que baje la violencia, dijo González Rodríguez, de la Coparmex."Las olas de violencia vemos que no han cedido, no hemos sentido que esto pase", argumentó el empresario.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.