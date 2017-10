Afirma CNDH que sismos evidenciaron corrupción

Ciudad de México– El Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló este viernes que los sismos de septiembre evidenciaron temas como la corrupción y la negligencia, situaciones que, lamentó, costaron vidas.Criticó además que aún falta mucho al país para lograr una mejor y más efectiva protección civil."Aún es temprano para aventurar conclusiones definitivas sobre estos hechos, pero es claro que la omisión, la negligencia, la corrupción y la falta de aplicación de la ley en este ámbito, no sólo afectan la seguridad y el patrimonio de las personas, sino que cuestan vidas", dijo."Si bien no es posible evitar que un fenómeno natural genere una condición de desastre, algunas de las consecuencias más dolorosas de los recientes sismos, como lo fueron los derrumbes donde muchas personas perdieron la vida, nos hacen cuestionar cuántos de ellos fueron realmente inevitables y cuántos eran prevenibles si se hubiera actuado con responsabilidad y conciencia".Durante la presentación del estudio "Protección Civil y Derechos Humanos" en el Centro Nacional de Derechos Humanos, González Pérez indicó que si bien como consecuencia de los sismos de 1985 se registraron avances de relevancia en la materia, consideró que con el tiempo estas acciones pasaron de lo prioritario a lo rutinario.Expuso que en este contexto y antes de que se presentaran los fenómenos naturales, la CNDH emprendió con la UNAM un programa universitario de estudios sobre la Ciudad de México para resaltar el vínculo entre protección civil y los derechos humanos, así como la necesidad de asumir la primera como una prioridad para el país y considerarla un elemento indispensable para propiciar la vigencia de los derechos de las personas."Son muchos y relevantes los esfuerzos y acciones que como respuesta a los desastres se han presentado, pero nuestras acciones no deben ser solamente reactivas", expuso."Requerimos consolidar un sistema con sustento en una normativa pertinente, instituciones fuertes y, sobre todo, una cultura general de prevención de desastres que involucre tanto a las autoridades como a la sociedad".Resaltó que se hace evidente la necesidad de revisar y actualizar los reglamentos de obras y construcciones, tanto en la Ciudad de México como las demás entidades de la República, a efecto de reforzar su pertinencia, utilidad y, sobre todo, los mecanismos de seguimiento y supervisión sobre su aplicación."Las construcciones en nuestro País deben tener como premisa básica la protección y garantía de la integridad de vida de las personas. No hay interés económico o particular que pueda ser más valioso que la vida humana", dijo.González Pérez estuvo acompañado de Javier Delgado, director del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM.El Ombudsman criticó la inasistencia de Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil de la Segob, y que no haya enviado a un representante.

