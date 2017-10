Previenen a Anaya ataque del Gobierno

Ciudad de México– Ricardo Anaya reveló en un video que un informante del Gobierno le avisó que recibirá un nuevo ataque del propio Gobierno federal.El dirigente del PAN explicó que el Gobierno manejará información relativa a la pertenencia de cuentas en el extranjero de la familia de su esposa."Me acabo de enterar de cuál va a ser el siguiente capítulo de esta ya casi telenovela de mentiras y toda clase de falsedades que se han dedicado a inventar en los últimos días. No voy a dar su nombre, pero es importante que sepan que fue una persona del propio Gobierno federal la que me lo informó. O sea, que ya hasta los de adentro del Gobierno priista están hartos de sus abusos y de sus mentiras", señaló el líder albiazul.De las supuestas cuentas de su esposa en el extranjero, específicamente en Europa, Anaya consideró que "van a tratar de hacer parecer que ese dinero lo tienen gracias a que yo trabajé en el Gobierno y que por eso lo están escondiendo lejos de México".El dirigente se adelantó a lo que pueda venir y explicó que los papás de su suegro, ya fallecidos, eran españoles."Mi suegro, por ser hijo de españoles, tiene la doble nacionalidad: es mexicano y también es español. Y desde 1979, que por cierto es el año en el que yo nací -estamos hablando de hace 38 años- ellos tienen una empresa inmobiliaria y comercial allá en España. Es una empresa que paga puntualmente sus impuestos", aclaró.Anaya mostró el acta constitutiva de la empresa, la fecha en la que se constituyó (10 de agosto de 1979), el notario en España ante el que se constituyó y la sociedad anónima con su nombre y el nombre de su suegro como accionista."Por obvias razones, primero siendo de allá y, segundo, teniendo una empresa allá, pues obviamente tienen y han tenido cuentas de banco, pero las tienen desde hace más de 40 años, antes siquiera de que yo hubiera nacido. El problema no es tener dinero, el problema es cuando el dinero se obtiene robando como es la costumbre de los del PRI y, claro, cree el león, como dice el refrán, que todos son de su condición. En este caso, están completamente equivocados". expresó el panista.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.