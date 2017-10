Pide CDMX subir deuda en mil mdp por sismo

Ciudad de México– El Gobierno capitalino busca aumentar su techo de deuda en mil millones de pesos.La solicitud fue presentada ante la Comisión de la Ciudad de México en la Cámara de Diputados, por el secretario de Finanzas local, Édgar Amador.Con esto, se podrían facilitar recursos por 5 mil 500 millones de pesos en 2018, que la Ciudad utilizaría principalmente a renovar infraestructura pública del oriente."Qué otras posibilidades tenemos: deuda. No vamos a recurrir a un endeudamiento adicional para este año, pero probablemente sí necesitamos una ampliación de la solicitud que enviamos a esta soberanía, porque cuando se envió el sismo no había ocurrido."La Ciudad envió un techo de deuda de 4 mil 500 millones de pesos, el mismo monto del año pasado", explicó Amador en la reunión del jueves.De acuerdo con Amador, el sismo dejó consecuencias serias en el mediano plazo en infraestructura hidráulica, con afectaciones a la planta de Santa Catarina y al Acueducto Neza-Tláhuac, que alimenta la red primaria y secundaria del oriente."Para no andarnos esperando a si nos suben el Proagua o no, es una obligación que vamos a absorber nosotros, si solicitamos mil millones de pesos adicionales para 2018, está absolutamente dentro del margen que la Ciudad puede manejar."Mil millones se cubren sin mucho problema y sí nos ayudaría muchísimo a resolver el problema que tenemos en el oriente", expresó el funcionario.Sobre el Fonden (Fondo para la Atención a los Desastres Naturales), señaló que luego de extraer 3 mil millones de pesos para atender la contingencia, el saldo a la fecha es de 5 mil 596 millones de pesos.Amador aprovechó para solicitar un incremento en el Fondo de Capitalidad que, según la propuesta del Ejecutivo federal para este año, contaría con mil 250 millones de pesos."Va a ser esto suficiente, no creo, creo que vamos a necesitar que nos ayuden con el Fondo de Capitalidad, fue enviado a esta soberanía en mil 250 millones de pesos, el problema de la Ciudad de México es tiene números muy altos cuando los comparan con otras entidades", criticó.

