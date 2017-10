Admiten error en lista de muertos en penal

Monterrey, México– El vocero estatal de Seguridad, Aldo Fasci, confirmó que hubo un error en la lista inicial de muertos en el motín del penal de Cadereyta, lo que atribuyó al "acelere" por dar la información.La equivocación en la información proporcionada la noche del martes por el Gobierno estatal fue evidenciada por los familiares de Lázaro Salvador Macías, interno de 37 años, quien fue visto con vida en el centro penitenciario."Dimos la lista indebidamente, con un nombre de más, porque ese nombre era tentativo, porque era uno de los no identificados, esa fue la confusión", dijo el vocero."Pedimos una disculpa a la familia que pasó muchas horas de angustia, primero porque no sabían qué pasaba en el penal, y luego porque pensaban que su familiar estaba fallecido. Ya lo encontraron y no hay más que pedir una disculpa por el error administrativo por el acelere de andar entregando una lista en lugar de leer los nombres".Fasci sostuvo que al concluir las autopsias de los 17 fallecidos en el disturbio, se corroboró que sólo dos murieron por herida de bala, como se adelantó desde el martes.Sin embargo, el funcionario se negó a entrar en detalles al argumentar que es información que se debe valorar si se hace pública o no."Tenemos esos dos, pero tengo que esperar a que el Ministerio Público ya determine qué podemos hacer público y qué no", señaló.La Procuraduría de Nuevo León aseguró que ya fueron entregados 12 de los 17 cuerpos de los reos fallecidos en el motín.Abordado en un evento de la UR, el procurador estatal, Bernardo González, aseguró que ya concluyeron con las autopsias de las 17 personas que murieron en el centro penitenciario, y en las próximas horas darán a conocer públicamente los resultados."Me acaban de comentar que se acaban de terminar las 17 autopsias, y voy a revisar cada una. De hecho, más tarde daremos a conocer las 17 autopsias", expresó González."Y 12 cuerpos ya fueron entregados a sus familiares".El funcionario dijo que están en la indagatoria para deslindar responsabilidades sobre los que perpetraron estos hechos en el penal."El avance es que ya tenemos las 17 autopsias. Todos los videos están en análisis de información, son muchas horas de grabación, entrevistas de la Policía Ministerial y hasta ahí se las dejo", aseveró."Hay que deslindar responsabilidades por los 17 homicidios, no se esperen una respuesta para el día de hoy, podríamos adelantar algo de las autopsias, pero no de la indagatoria".

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.