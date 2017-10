Pide Trudeau diagnóstico de México

Ciudad de México— Antes de reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió a defensores de derechos humanos y especialistas en temas de seguridad un diagnóstico del País.Según los asistentes, Trudeau manifestó que su interés era tener información para el diálogo con Peña Nieto, por lo que mostró interés en el caso Ayotzinapa y la violencia de género, y preguntó cómo podía ayudar Canadá en la situación que vive México.Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, destacó que uno de los primeros actos del mandatario en su visita oficial fuera reunirse con la sociedad civil en medio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC)."Su pregunta fue sobre el diagnóstico del País. Entonces hablamos de temas como violencia, corrupción, impunidad y violaciones graves: tortura, ejecuciones, desapariciones, el tema de defensores y periodistas", resumió Patrón."Preguntó qué podían esperar miles de personas desaparecidas si Ayotzinapa no se resolvía, entendió perfectamente que resolver algunos casos representativos podría dinamizar reformas institucionales".Ernesto López Portillo, especialista en temas de seguridad, destacó que Justin Trudeau consideró importante el mensaje de la sociedad civil para su cita con Peña Nieto."Específicamente insistió que hablar con nosotros antes de la cita con el presidente tenía un significado mayor para él porque le permitía llevar un mensaje de parte de la sociedad civil", refirió Portillo.Durante el encuentro, los activistas también hablaron a Trudeau sobre la falta de consecuencias por el mal y buen desempeño institucional y la inexistencia de metodologías probadas de reducción de homicidios."Parece que está muy enterado de lo que pasa aquí; no lo vi en el shock de los datos. Lo que le preocupa es cómo ayudan; fue muy insistente en que Canadá no viene a decirle a México qué hacer. Canadá viene a ofrecer ayuda", apuntó el especialista en seguridad.Portillo reveló el planteamiento de que Canadá colabore y coopere con México en la mejora policial y el fortalecimiento de los mecanismos de reducción de la impunidad, poniendo énfasis en los procesos judiciales abiertos."Y también que Canadá busque mecanismos de colaboración para la mejora institucional. Lo que yo percibo es que sin duda alguna hay de Canadá una idea de buscar mayores avenidas de colaboración", expresó el especialista."Insistió en esta idea de 'nosotros no venimos a decirles (qué hacer), porque nosotros tenemos problemas también'. Fue especialmente enfático en su censura a la violencia contra las mujeres".Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), mencionó que el canadiense se mostró muy abierto a escuchar a todos los asistentes."Se planteó que a diferencia de países como Canadá, en donde existe una transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas, en México seguimos pensando que tener políticas de segregación sólo para mujeres es una solución", comentó Tamés.Leopoldo Maldonado, de Artículo 19, mencionó que Trudeau explicó la experiencia de Canadá en cada uno de los rubros, sin dar recomendaciones."Simplemente la experiencia que ellos han tenido para mejorar la relación del Gobierno con la prensa, destacando la importancia de una prensa libre y crítica, esto nos llama mucho la atención porque es un primer ministro que está en el ojo público", señaló Maldonado.La reunión se dio en el mismo hotel donde se hospeda Justin Trudeau y, al finalizar, se trasladó a Palacio Nacional, donde tiene un encuentro con el mandatario de México.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.