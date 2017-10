Enfrenta exgobernador 14 averiguaciones más

Ciudad Victoria, Tamaulipas– Luego que esta mañana un juez otorgó el auto de formal prisión contra el exgobernador Eugenio Hernández Flores, el equipo de su defensa reveló que hay otras 14 averiguaciones en proceso a las que está ligado.Sin dar detalles de las averiguaciones, Antonio Collado, uno de los abogados del exmandatario, reveló que estas imputaciones les fueron dadas a conocer durante la audiencia de este jueves.Por lo anterior, precisó, tramitaron un amparo contra estas posibles acusaciones por ahora en manos de la Fiscalía Especializada para el Combate de la Corrupción en Tamaulipas (FECCT) en contra de quien fue gobernador de Tamaulipas de 2005 a diciembre de 2010."Porque el (fiscal) dijo que habían 14 averiguaciones nuevas que tampoco nos han sido notificadas, no sabemos cuáles son", indicó el abogado.Collado, al abandonar el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) local y tras concluir la audiencia, precisó que esta mañana un juez dictó el auto de formal prisión en contra de Eugenio."Por 'lavado de dinero' y peculado", afirmó.Luego del auto de formal prisión que se dictó contra Hernández, dijo que la defensa presentará un recurso de amparo ante la instancia federal.Tampoco precisó la fecha en la que habrán de presentar el amparo, pero adelantó que pudiera ser en un plazo máximo de tres días.Asimismo, descartó especular sobre la pena que se pueda imponer en el caso, argumentando que su cliente goza del principio de la presunción de inocencia.Precisó que el exgobernador continuará en prisión, luego de haber ingresado el viernes de la semana pasada.Agentes de la PGJE continúan con la búsqueda de otras personas implicadas en el mismo caso para cumplimentar las respectivas órdenes de aprehensión y seguir la integración por la participación en diversos hechos delictivos.Sobre el estado de salud del exedil comentó que está bien, pese a que en la semana abogados del equipo de la defensa solicitaron la autorización al juez para ingresar medicamentos prescritos con anterioridad a Hernández."Está bien, preocupado, pero está bien, (padece de) la presión, pero está bien", resaltó.Cuestionado sobre la solicitud de extradición del Gobierno de Estados Unidos, descartó que proceda, luego que el caso ya fue juzgado hace años."No (procede), porque el delito por el cual solicitan la extradición ya fue en la PGR estudiado y se declaró el no ejercicio de la acción penal, motivo por el cual no puede ser extraditado", insistió.Eugenio Hernández Flores fue detenido el pasado viernes e ingresado a prisión al cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por los delitos de peculado y 'lavado de dinero'.La FECCT lo acusa de haberse apropiado por medio de prestanombres de un predio de mil 600 hectáreas en el Puerto Industrial de Altamira, a un precio subvaluado de 16 millones de pesos, cuando su precio real es de mil 584 millones de pesos en su administración.

