Revelan video de reportero asesinado

Ciudad de México- Un video en el que el fotorreportero Edgar Daniel Esqueda Castro aparece con las manos atadas y la cabeza vendada, y en el que afirma que trabaja para el Cártel del Noreste (CDN), fue difundido este jueves en una conferencia de prensa en San Luis Potosí.En la grabación, Esqueda Castro afirma que él y otros reporteros de medios locales trabajan para la organización criminal por mil 500 pesos a la quincena.Al ser interrogado por una persona que no aparece en el video, Esqueda dice que ese grupo criminal les paga a los reporteros por subir notas "a su gusto", y por que cubran todos sus "eventos y los siniestros que ellos hacen".El fotorreportero, que trabajaba para el portal Vox Pópuli y otros medios locales de la capital potosina, fue privado de su libertad el pasado jueves 5 y su cuerpo fue hallado el viernes 6, con señas de tortura, en un paraje en las inmediaciones del aeropuerto Ponciano Arriaga de San Luis Potosí.La familia de fotorreportero y directivos de Vox Populi responsabilizaron a elementos de la Policía Ministerial de SLP del crimen.Según el mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación, el fotorreportero había sido amenazado al menos en dos ocasiones por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de SLP.El video fue difundido en rueda de prensa por el ex director de la Policía Judicial de San Luis Potosí Julio Alfredo Ceballos Alonso, quien dijo que se lo hicieron llegar de manera anónima mediante una memoria USB.Ceballos dijo en la rueda de prensa celebrada en el restaurante Posada del Virrey que el material será entregado a las autoridades de seguridad para que se tome en cuenta como línea de investigación en el caso del fotógrafo.En el video Esqueda Castro señala que empezó a trabajar para el Cártel del Noreste en enero de este año.Afirma que otro periodista lo invitó a trabajar con el grupo criminal en una fiesta a la que acudió en la que los "tablearon" integrantes de esa organización delictiva.Cita a al menos otros cinco reporteros de medios locales que dice que también están en la nómina del CDN.-¿Quién más jala con ellos?-"De la corporación de Soledad (de Graciano Sánchez, municipio conurbado de la capital potosina), el comandante Leyva, su escolta "Piña" o "Piñón"; otro escolta más alto y moreno, otro chaparro y gordo, además del ex jefe de Policía de Soledad Mauricio Ordaz, quien ahora es jefe de Protección Civil; su escolta "El Ponchi", su otro escolta Ayala, quien además es encargado del grupo de operaciones especiales y otro escolta, un güero alto.-¿Cómo sabes que están en la nómina?-Jaramillo me dijo que todos ellos están en la nómina.-¿Quién más?-Además de ellos, el ahora encargado de la Policía metropolitana, quien tiene bajo su cargo a los responsables de las diferentes áreas de la policía metropolitana o estatal.Diversas organizaciones de derechos humanos se han pronunciado para pedir justicia por su asesinato.

