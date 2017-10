Se apunta Zavala como independiente

Ciudad de México— Tras entregar al árbitro electoral su carta de intención para buscar la Presidencia de la República como candidata independiente, la expanista Margarita Zavala afirmó que su proyecto político descansa ahora en manos de los ciudadanos.“Mientras que la vida democrática se ha deformado para que las decisiones queden en manos de uno o de unas cuantas personas, yo elijo ponerme en manos de los ciudadanos”, expresó.“Sí, hoy me pongo en manos de los ciudadanos. Este proyecto es un llamado a los ciudadanos y depende de los ciudadanos, no del dedazo de un presidente ni del capricho personal de un iluminado ni de un arreglo cupular”.Zavala dijo que sabía abrirse el paso en condiciones adversas.“Sé lo que es que te nieguen la posibilidad de opinar, de participar. Que te cuestionen todo: tu trayectoria, tus decisiones, tu valor. Que se atrevan a quitarte el nombre, que crean que eres propiedad de alguien, que duden de tus méritos, que te minimicen por ser honesta. Que te pidan quedarte callada”, advirtió.La esposa del expresidente Calderón fue arropada por unos 150 simpatizantes, entre los que figuraba un puñado de panistas: Elena Álvarez de Vicencio, dirigente histórica; Manuel Gómez Morín, nieto del fundador de Acción Nacional, y Tarcisio Jiménez, exdirigente en Jalisco.A la sede del Instituto Nacional Electoral llegaron la madre y una de las hermanas de la próxima candidata, Mercedes y Mónica. También desfilaron el expanista José Luis Luege, ex titular de la Conagua, e integrantes del equipo más cercano a Margarita: Fernanda Caso, Jorge Camacho y Fernando Morales.Con ella suman 39 los ciudadanos interesados en contender por la candidatura presidencial en calidad de independientes.Si el árbitro acepta su registro, a partir del lunes tendrán que buscar el respaldo de 866 mil firmas en 120 días.Algunas mujeres arroparon a Margarita con gritos de “¡presidenta-presidenta!”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.