Irá solo el Partido Verde a contienda presidencial: líder

Ciudad de México— Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se declaró listo para ir solo en la contienda presidencial del 2018 "porque no es apéndice de ningún partido político", sostuvo su vocero y dirigente nacional Carlos Puente Salas, señalado por el coordinador de los diputados de esa fuerza política, Jesús Sesma, como la persona con las "aptitudes absolutas" para convertirse en su abanderado presidencial el año entrante.En el marco de la Asamblea Nacional en la que se eligió al nuevo Consejo Político Nacional, que se encargará de elegir a todos los candidatos de ese instituto político para el 2018, los ecologistas advirtieron que su decisión de ir solos en los comicios del próximo año "no tiene precio y tienen hambre de competir se debe".Además de que –destacaron– atraviesan por un momento histórico en cuanto a vida partidaria se refiere debido a que por primera vez elegirán a su dirigente y vocero nacional de manera democrática en los próximos días."¿A qué me refiero con decir que el Partido Verde está preparado? El Verde está preparado y lo que dice es que el Verde no es apéndice de nadie; decirlo de manera muy clara: a cada elección a la que el Partido Verde ha tenido que ir en coalición al Partido Verde le ha costado", sentenció Puente Salas en conferencia de prensa.No obstante, el también senador aseguró que su partido seguirá comprometido con el proyecto de país que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto.En cuanto a sus aspiraciones presidenciales, el senador Puente reconoció que no las descarta."Hoy a título personal nos vemos no más pero tampoco menos que cualquiera de las mujeres y de los hombres que han abierto y expresamente lo han dicho a México sus aspiraciones presidenciales", aseveró.Por su parte, Jesús Sesma ratificó su respaldo a esas aspiraciones."Consideramos que las aptitudes que tiene Carlos Puente son absolutas y necesarias para construir el futuro del país, así como de otros militantes del partido, están los tiempos y no podemos adelantarnos", expuso.En la Asamblea Nacional de este miércoles, los delegados ecologistas eligieron a los integrantes del consejo político nacional, el cual estará encabezado por el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco durante los próximos seis años.El mandatario estatal no estuvo presente, se explicó, debido a que se encuentra atendiendo a los damnificados de los terremotos del mes de septiembre pasado.Además del gobernador chiapaneco, integran el Consejo Político Nacional: Sara Isabel Castellanos Cortes, Arturo Escobar y Vega, Alejandro Abundis, Heidi Aguilar García, Jesús Sesma, Gabriela Aguilar García, Francisco Elizondo Garrido, entre otros.