Se prepara México para posible fracaso

Ciudad de México— México parece estar preparándose para lo peor mientras comienza la cuarta ronda de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en Washington.El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, declaró el martes que su país no aceptará un “comercio administrado”, en aparente alusión a la exigencia de que los productos comerciados tengan mayor contenido estadounidense y regional, como las autopartes.“Tenemos que estar preparados, por lo tanto, a decir que no, y si es necesario, levantarnos de la mesa, y si es necesario salirnos del tratado”, expresó el canciller, quien agregó que “no sería el fin del mundo”.Videgaray dijo que abandonar el TLCAN implicará aranceles más altos por un promedio de 3.5% sobre el 44% de las exportaciones mexicanas que se benefician del tratado. Indicó que los aranceles aumentarían más –alrededor del 7%– para las empresas estadounidenses que exportan a México.“Una salida abrupta del TLCAN lo que implicaría es más una pérdida para los exportadores norteamericanos que para los mexicanos”, sentenció.Thomas J. Donohue, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, parecía compartir el sombrío pronóstico, al afirmar que “al parecer hemos llegado a un momento crítico, y la Cámara de Comercio no tiene otra opción que hacer sonar las alarmas”.“El sector empresarial estadounidense defenderá un acuerdo importante, que hace a Norteamérica más fuerte y más próspera”, dijo en un discurso en la Ciudad de México el martes.Alfredo Coutiño, director de asuntos latinoamericanos en Moody’s Analytics, escribió en un boletín que ha aumentado la posibilidad de que el acuerdo colapse.“Los negociadores estadounidenses han presentado exigencias tan difíciles que México y Canadá podrían rechazarlas, y esa sería la excusa perfecta para que el Gobierno estadounidense anuncie su salida del TLCAN”, escribió.Añadió que “entre las condiciones exigidas por Estados Unidos están el aumento significativo del contenido regional –particularmente contenido estadounidense– en las exportaciones de la región, un tope uniforme a las adquisiciones por parte de gobiernos, restricciones a los productos agrícolas que entren a Estados Unidos provenientes de México y Canadá, y la eliminación del capítulo sobre la resolución de controversias”.La gran pregunta para Estados Unidos sería si México seguirá cooperando en materia de migración y de seguridad si el TLCAN deja de existir. México actualmente detiene y deporta a los centroamericanos que han entrado ilegalmente a su territorio con miras a entrar a Estados Unidos. Y México ha estado cooperando con las agencias policiales estadounidenses en el combate a los cárteles de la droga mexicanos.El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo en una entrevista a medios locales esta semana que México podría disminuir tal labor.“Abres un espacio de altísima complejidad donde claramente la voluntad de los mexicanos no será tan entusiasta en un sistema de colaboración cuando recibes un maltrato en uno de los frentes”, indicó. “Habrá sin duda una coordinación necesaria para nuestros propios intereses, pero no el voluntarismo de apoyar más allá de lo que marcara los compromisos para nuestra propia seguridad nacional”.

