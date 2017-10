Dejan pendiente audiencia contra Javier Duarte

Ciudad de México– Una juez de Veracruz acordó no volver a programarle una audiencia a Javier Duarte para que enfrente las dos acusaciones que tiene pendientes en el fuero común, hasta que un tribunal colegiado no se pronuncie sobre la suspensión definitiva de dichas órdenes de aprehensión.La Juez de Procesos y Procedimiento Oral del Distrito XI Judicial en Xalapa había fijado para el 22 de septiembre las audiencias iniciales donde el ex Mandatario debía comparecer por los dos mandatos de captura que libró en su contra y por los que también fue extraditado de Guatemala.Sin embargo, tras ser notificada que el 9 de agosto la juez federal Sandra Leticia Ortega Tlapa otorgó al ex priista la suspensión definitiva contra ambas aprehensiones, la juzgadora de Veracruz comunicó por escrito que cancelaba las audiencias."La suscrita deja sin efecto la fecha que fuera señalada para audiencia inicial (22 de septiembre de 2017 a las 19:00 horas y las 14:00 horas, respectivamente) dentro de los procesos radicados en contra de Javier Duarte de Ochoa", indicó la juez local Alma Aleida Sosa Jiménez a su homóloga federal."Por tanto se encuentra impedido este órgano jurisdiccional (para celebrar las audiencias), al encontrarse dicha suspensión definitiva subjúdice, lo cual queda supeditado a la resolución que tenga a bien emitir el Primer Tribunal Colegiado".La suspensión definitiva no impide que en unos meses Duarte enfrente las acusaciones por delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, peculado, tráfico de influencia y coalición de servidores públicos. Incluso, eso podría ocurrir este año.El Primer Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad resolverá el recurso de revisión promovido por la PGR contra la suspensión definitiva concedida al exgobernador.En caso de confirmarse el fallo protector, éste tendrá un plazo de tres días para ponerse a disposición del juzgado de Xalapa por las dos causas que le imputan.Para celebrar las audiencias iniciales existen tres opciones: la primera es trasladar al acusado del Reclusorio Norte hasta el recinto judicial de Xalapa; las otras son llevar a cabo la diligencia a través del sistema de videoconferencia o, por medio de un exhorto, que la lleve a cabo un juzgado del fuero común de la Ciudad de México.Según constancias judiciales, Duarte presentó ante la juez Sosa Jiménez un escrito donde señala que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, por razones de seguridad no debe ser trasladado a Xalapa para estas audiencias.También alega que una videoconferencia no garantizaría su debida defensa. El único escenario que no rechaza es llevar a cabo las audiencias por exhorto en un juzgado capitalino.El exmandatario está preso en el Reclusorio Norte vinculado sólo por un expediente federal por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.