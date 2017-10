Cruzan droga a EU en productos gourmet

Los cárteles de la droga mexicanos se han caracterizado por buscar (y encontrar) siempre nuevas formas de traficar las sustancias ilícitas que pretenden vender en Estados Unidos.En esa intención de constante diversificación, han comenzado a introducir mariguana, metanfetaminas, cocaína y 'cristal', en productos pensados para públicos que podrían ser gourmet, informó El UniversalReportes de la Policía Federal y de la Secretaría de Marina-Armada de México señalan que las organizaciones que operan en el país han llegado a utilizar salsas, jugos, café, envases de cajeta, productos enlatados, supueta crema humectante, cubetas con mole poblano, nopales en escabeche, dulces y ate de membrillo, para hacer llegar la droga al mercado estadounidense.La innovación no sólo es en dónde ocultan la droga. Para evitar ser detectados se hacen las mezclas en espera de que, una vez en Estados Unidos, se realicen los procesos químicos para separar la sustancia. Además, se abrió un mercado de productos en donde la droga se disuelve o se mezcla, a fin de llegar a nuevos mercados de consumo.Los mecanismos de envío no están exentos de las nuevas formas para trasladar los narcóticos: se utilizan envases de shampoo, productos de belleza, se coloca entre zapatos y tenis. Bocinas, muñecos de peluches, ropa, revistas, lápidas, imágenes religiosas, floreros, figuras de cerámica, entre otros, se usan para ocultar los estupefacientes.Los principales aseguramientos, según funcionarios de la Policía Federal, se han registrado en centrales camioneras y aeropuertos de Tijuana, Jalisco, Ciudad de México, Michoacán y Guerrero.En esos espacios se presume la presencia de grupos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, reductos de Los Templarios y el Cártel de Tijuana.Martín Íñiguez, especialista en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dice que el traslado de droga en comida ha tomado fuerza y podría considerarse un nuevo mercado dirigido principalmente a los millennials.Asegura que los narcotraficantes aprovechan este nicho con envíos pequeños, utilizando las empresas de paquetería y mensajería en las entidades fronterizas y en aquellas donde se tiene detectada la producción de drogas sintéticas.A principios de septiembre en Mexicali, Baja California, un hombre falleció luego de comprar en una tienda de conveniencia un refresco que después se supo tenía disuelta una cantidad de metanfetaminas. El reporte del Servicio Médico Forense de esa localidad dice que el hombre de 33 años murió por una congestión generalizada de órganos vitales y edema pulmonar. Las autoridades analizaron diversos productos ante el posible riesgo de que hubiera otras bebidas “contaminadas”. La PGR no cuenta con ninguna carpeta de investigación sobre el caso para determinar qué tan frecuente ocurre esa forma de trasiego.Del 1 de diciembre de 2012 al 30 de junio de 2017, la Unidad Canina de la Policía Federal ha realizado un total de 2 mil 11 aseguramientos en centrales camioneras, aeropuertos y retenes carreteros.Martín Barrón Cruz, maestro en Ciencias Penales del Inacipe, señaló que los grupos criminales tienden a buscar nuevas maneras de enviar la droga a Estados Unidos, pero también en nuevos medios, escondida, entre variedad de productos.Entre los aseguramientos la Policía Federal incautó metanfetamina que iba disuelta en latas de chongos zamoranos de una marca elaborada en Morelia.La Comisión Nacional de Seguridad en Baja California, en coordinación con la Sedena, encontraron en junio 90 envases de productos de belleza que contenían “alrededor de 15 kilos de una sustancia líquida con características similares a la cocaína”.En Nuevo León, el producto fue localizado al interior de 15 tubos con apariencia de crema humectante, tras realizar una inspección de rutina en empresas de paquetería y mensajería de la terminal camionera de la capital.“El aroma es lo que permite identificar la droga, no importa si va oculta en café, cremas, perfumes, hay quienes llegan a cubrir con papel carbón, con papel aluminio”, comentó un elemento de la Unidad Canina de la Policía Federal, quien pidió omitir su nombre.

