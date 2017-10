Pega a 12 estados violencia de género

Ciudad de México— El nivel de violencia contra las mujeres en México es tal que ha encendido las alarmas en una tercera parte de los estados.A pesar de la resistencia de autoridades locales y la demora del trámite, en 12 entidades se aplica la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres (AVGM), y hay siete solicitudes en curso para mismo número de estados.Los que tienen AVGM son Colima, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Veracruz y Nayarit.El aumento en el número de estados se debe principalmente al incumplimiento de autoridades locales en la puesta en marcha de medidas para combatir la violencia feminicida.Las 12 declaratorias emitidas a la fecha abarcan 90 municipios, entre los que se encuentran Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Chilpancingo, Cuautla, Cuernavaca, Uruapan, Morelia y Monterrey.También están Apodaca, Acapulco, Chilpancingo, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Toluca, Chimalhuacán, San Luis Potosí, Culiacán, Mazatlán, Boca del Río, Córdoba, Xalapa y Veracruz.La entidad con más municipios con alerta es Michoacán, con 14, seguida del Estado de México y Veracruz, con 11 cada una.Al cierre de 2016, había sólo cinco alertas dictadas para mismo número de entidades, que abarcaban a 42 municipios. Las otras siete alertas se han emitido en 2017.Registros oficiales indican que la alerta más reciente data del 4 de agosto y fue para siete municipios de Nayarit, entre ellos Acaponeta, Bahía de Banderas y Tepic.La AVGM es un mecanismo previsto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado.Su objetivo es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y, en caso de agravio comparado, eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública.Se dicta cuando el Ejecutivo estatal no demuestra -en un periodo de seis meses- que está atendiendo diligentemente una serie de medidas específicas planteadas para enfrentar la problemática.Dichas medidas son propuestas por un grupo de trabajo integrado ex profeso para analizar la situación de violencia contra las mujeres en cierto territorio, y elaborar un informe.Existen solicitudes de Alerta de Género para Campeche, Durango, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.Organizaciones civiles informaron esta semana que Gobernación aceptó una solicitud para estudiar la violencia feminicida en la Ciudad de México y, de ser necesario, emitir la AVGM.No en todos los casos las solicitudes terminan en la emisión de una alerta. Desde la existencia del mecanismo en 2015 se ha determinado en siete ocasiones no declararla.Las entidades que han "librado" la alerta son Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora (en particular Cajeme), Tabasco y Tlaxcala.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.