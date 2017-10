Deja 'Cocoa' Calderón al PAN

Ciudad de México- La senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón, renunció este martes a 43 años de militancia en el PAN y anunció su decisión de buscar una diputación federal por la vía independiente.Esta tarde, la senadora acudió hasta las oficinas locales del INE, en Morelia, Michoacán, para realizar el trámite formal, con la finalidad de iniciar la recolección de firmas.En entrevista, explicó que buscará la diputación del distrito federal número 10 del estado de Michoacán."Lo veo como un reto nuevo. Estoy manifestando mi intención de contender como candidata independiente", dijo."Hay que tomar decisiones en función de la libertad. Carlos Castillo decía que la ciudadanía es una virtud que se ejerce".La senadora explicó que la renuncia de su cuñada, Margarita Zavala, concretada el pasado viernes, la inspiró para dejar las filas del PAN, aunque aceptó que debió hacerlo antes."Margarita tomó una decisión muy valiente, yo estaba de viaje (en Roma) y cuando leí su renuncia me acordé que yo debía de haberlo hecho hace dos o tres años. Sí me hizo reflexionar, se me hizo valiente y la seguí", indicó.La legisladora, también conocida como Cocoa, sostuvo que dejó las filas de Acción Nacional porque se ha convertido en un partido político muy diferente al que ella se afilió."Entré a un PAN cuando no tenía recursos, cuando el Gobierno tenía el control de los padrones electorales, tenía el control de la prensa y nosotros teníamos la libertad de caminar, de buscar una candidatura, de poner siempre en el centro cómo construir", expresó."Ahora lo que más extraño es la libertad, si no hay libertad y si no hay imparcialidad (...) paradójicamente hoy en mi partido no hay libertad, no hay imparcialidad y no hay certidumbre".Admitió que su decisión de buscar una candidatura independiente resultó sorpresiva para algunos."No es un tema fácil, hay quienes me dicen que es como cambiar de religión. Son más de 40 años de pertenecer al PAN y decirles que me fui e invitarlos a construir una candidatura independiente, muy ciudadana", expresó.Reconoció también que hay algunos panistas que prefieren mantenerse en las filas de ese partido, a pesar de la crisis."Hay quien cree que se tiene que mantener la velita prendida en el PAN para cuando se pueda intervenir más, llamar más a la coparticipación, a la responsabilidad, a que el partido de verdad sea un instrumento ciudadano", indicó.A pregunta expresa, informó que no comentó su decisión con el dirigente nacional del blanquiazul, Ricardo Anaya."No lo hablé con Anaya, llegué hoy de Roma, no he dormido dos noches, hablé con el presidente del Comité Estatal y con Anaya no hablo desde hace bastante tiempo", agregó.