Mueren 13 en motín en penal de Cadereyta

Monterrey— El Gobierno de Nuevo León confirmó que 13 internos fallecieron durante los disturbios registrados al interior del penal de Cadereyta.Aldo Fasci, vocero estatal de seguridad, dijo que dos reos murieron por el uso de fuerza letal a la que tuvieron que recurrir las autoridades para controlar la situación.El funcionario indicó que hay al menos ocho lesionados reportados graves, por lo que el número de decesos podría aumentar.A las 19:20 horas salieron del penal dos ambulancias de la Cruz Roja con heridos; afuera familiares de los internos apedrearon y golpearon las unidades de auxilio.Los familiares reclaman que no les han dado información sobre la lista de lesionados y de víctimas.Alrededor de las 16:10 horas, el procurador Bernardo González llegó al Penal de Cadereyta, en donde fue increpado por los familiares de los internos, quienes golpearon a uno de sus asistentes.Unas cinco señoras se apostaron para no dejar entrar al convoy que acompañaba al Procurador, quien descendió de su unidad.Al bajar se le acercó un grupo de señoras, quienes lo alcanzaron a jalonear, por lo que uno de sus asistentes entró a quitar a empujones a las mujeres.Entre empujones, el funcionario logró cruzar la valla de mujeres para entrar al centro penitenciario y fue cuando con un barrote uno de sus escoltas fue agredido en la cabeza.Tras el motín que se registró en el Penal de Cadereyta, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos reprobaron la estrategia de seguridad del estado dentro de los centros de reclusión.Sofía Velasco, presidenta de la CEDH señaló que el estado no mejoró las condiciones en ese penal tras el motín que dejó cuatro muertos el pasado 28 de marzo, lo que propició los nuevos disturbios."Yo no te puedo decir que hayamos observado algún cambio de marzo a la fecha que haya precisamente impactado en lo que pasa al interior", resaltó Velasco.Por su parte, mediante un comunicado, CADHAC calificó de ineficiente la respuesta de las autoridades locales ante la problemática, la cual, según el organismo, se ha venido agravando.

