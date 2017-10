Deja Cocoa el PAN; va por diputación independiente

Ciudad de México— Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón, puso fin ayer a 41 años de militancia en el PAN y anunció su decisión de buscar una diputación federal por vía independiente.La senadora acudió a las oficinas del Instituto Nacional Electoral, ubicadas en Morelia, Michoacán, para realizar el trámite formal, con la finalidad de iniciar la recolección de firmas.En entrevista, explicó que buscará la diputación del distrito federal número 10 del estado de Michoacán.“Lo veo como un reto nuevo. Estoy manifestando mi intención de contender como candidata independiente”, dijo.“Hay que tomar decisiones en función de la libertad. Carlos Castillo decía que la ciudadanía es una virtud que se ejerce”.La legisladora, también conocida como Cocoa, aseguró que deja las filas de Acción Nacional, porque se ha convertido en un partido político muy diferente al que ella se afilió.“Entré a un PAN cuando no tenía recursos, cuando el Gobierno tenía el control de los padrones electorales, tenía el control de la prensa y nosotros teníamos la libertad de caminar, de buscar una candidatura, de poner siempre en el centro cómo construir”, expresó.“Ahora lo que más extraño es la libertad, si no hay libertad y si no hay imparcialidad (.) paradójicamente hoy en mi partido no hay libertad, no hay imparcialidad y no hay certidumbre”.Ernesto Cordero, presidente del Senado, acusó al dirigente del PAN, Ricardo Anaya, de impulsar una “purga estalinista” para expulsar de ese partido a quienes no piensan como él.

