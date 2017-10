Libra arresto la dueña del Rébsamen

Ciudad de México— Una jueza federal concedió ayer una suspensión provisional a la dueña del Colegio Enrique Rébsamen, Mónica García Villegas, para que no sea privada de su libertad ni exhibida públicamente como delincuente por la Procuraduría capitalina.En paralelo, la jueza rechazó suspender el aseguramiento de la escuela, en la que murieron 19 niños y siete adultos en el sismo del 19 de septiembre pasado, y tampoco concedió la solicitud de García para frenar dictámenes periciales sobre ingeniería, arquitectura y daños estructurales en el edificio de cuatro niveles que colapsó y sobre el cual construyó un departamento.Yazmín Ruiz Ruiz, jueza Décimo Sexta de Amparo en Materia Penal, concedió el viernes pasado la suspensión provisional como parte de un amparo promovido el 27 de septiembre por García Villegas, quien tiene que pagar una garantía de 500 mil pesos para que la medida siga surtiendo efectos.“Se concede la suspensión para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no se ejecuten los actos reclamados derivados de los expedientes, esto es no sea privada de su libertad por motivo de las órdenes que reclama, ni obligada a presentarse mediante el uso de la fuerza pública”, ordenó la Jueza.El expediente en cuestión es la carpeta de investigación CI/FEDAPUR/A/UI-2 C/D/00111/02-2017, en la que García Villegas ya fue citada a declarar como testigo por la PGJCDMX, aunque ella afirma que no recibió el citatorio.Como la quejosa alegó en su demanda la posible existencia de “órdenes para privarla de su libertad”, la Ley de Amparo obligaba a la jueza a conceder la suspensión.García Villegas también reclamó “la inconstitucional medida de aseguramiento” de la escuela, y de la jefa Delegacional en Tlalpan, Claudia Sheinbaum, la prohibición de permitirle acceso el inmueble y “la ilegal solicitud para recabar el dictamen en materia de ingeniería, arquitectura y daños estructurales, en el área conocida como edificio administrativo, sin que me haya notificado previamente de dicha determinación a efecto de estar presentes mis abogados”.Sobre estos temas, la jueza negó la suspensión provisional, pero sí la concedió en cuanto a la exhibición de García Villegas en medios de comunicación, quien presentó fotografías publicadas el 27 de septiembre donde aparece sacando sus cosas de los escombros del edificio, mientras rescatistas intentaban salvar vidas.Sin embargo, rechazó notificar la suspensión a los medios impresos y electrónicos como pretendía García Villegas, pues estos no son autoridades a las que se pueda demandar en un amparo.La jueza solicitó informes de las autoridades señaladas por García Villegas, y el 16 de octubre resolverá si concede la suspensión definitiva y sobre cuáles actos.Bajo las reglas del nuevo sistema penal, la dueña del Rébsamen sólo podrá ser encarcelada si se le acusa de algún delito que amerite prisión preventiva oficiosa, lo que podría ser difícil, ya que esa lista sólo incluye conductas como narcotráfico, delincuencia organizada, secuestro y homicidio intencional.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.