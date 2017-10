El PAN no es Anaya, pero él lo tiene y sólo él decide: Zavala

Ciudad de México— Luego de 33 años de formar parte de las filas del PAN, Margarita Zavala renunció a éste después de que su dirigente nacional, Ricardo Anaya, afirmara que no habría un proceso interno para decidir al candidato para 2018, lo que para ella fue una muestra de que sólo este político es el que decide y tiene poder en ese instituto.La expanista aseguró que la decisión que tomó lo hizo luego de reflexionar lo que pasa en Acción Nacional y que todas las decisiones son tomadas por una sola persona, Ricardo Anaya, quien decidió que el partido no tendría un proceso interno para elegir a un aspirante.“(Ricardo Anaya) es quien lo tiene (al partido) y quien decide. En ese momento me di cuenta de que no iba a haber competencia y que a final de cuentas se había cedido una de las decisiones más importantes de un partido político, Quién es el candidato a la Presidencia de la República”, aseguró en entrevista con Francisco Zea, en Imagen Zea.Destacó que en los últimos años se rompieron las condiciones democráticas elementales en el PAN, “se había cerrado el partido a los ciudadanos, se controlan todos los órganos del partido y empieza a generarse la división porque no hay libertades porque nadie se puede definir, porque si no estás con el proyecto estás excluido y eso también formó parte de la definición de mi salida".Destacó que en los últimos años se rompieron las condiciones democráticas elementales en el PAN debido a la imposición de ideas y proyectos por parte de la dirigencia, lo que consideró como erróneo, ya que para sacar adelante a México es necesario el diálogo.“Se había cerrado el partido a los ciudadanos, se controlan todos los órganos del partido y empieza a generarse la división porque no hay libertades porque nadie se puede definir, porque si no estás con el proyecto estás excluido y eso también formó parte de la definición de mi salida", afirmó la abogada.Relató que lleva dos años de estar trabajando con una adversidad muy grande contra quien tenía todos los recursos y a pesar de ello se mantuvo en las encuestas.“Cambiamos de carril para servir a México. Yo estoy acostumbrada a hacer grandes esfuerzos sólo que este gran esfuerzo depende de los ciudadanos, no de un jefe de partido ni de una sola persona”, dijo Margarita Zavala.Al ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a regresar al blanquiazul si cambia la situación de éste, afirmó que ahora se concentra en la recolección de las 866 mil firmas, en al menos 17 entidades, para registrarse como candidata independiente para la presidencia de 2018.“Mirar hacia adelante es mirar a México. Yo estoy en la política porque me enseñaron a amar y servir a México. Mirar hacia adelante significa que yo no tengo por qué cargar ni los agravios ni los rencores”, aseveró.La abogada aseguró que su salida de las filas del PAN, así como la indefinición de ese partido son causas que benefician a Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, rumbo a 2018.“Lo que beneficia a Andrés Manuel López Obrador es la indefinición del PAN y que yo estaba en la boleta y ahora no lo esté”, aseguró en Imagen Televisión.Margarita Zavala aseveró que el morenista representa una política del pasado, lo que ha puesto en una encrucijada al país, ya que “tiene que decidir por un futuro de honestidad pública, un futuro de desarrollo integral, un futuro de libertades económicas y políticas donde dejemos de una vez por todas la corrupción que nos permita ganar a todos”.