De autonomía y oposición al PRI le doy clases a Anaya: Zavala

Ciudad de México– La renuncia de Margarita Zavala al PAN llevó al dirigente nacional de ese partido, Ricardo Anaya, a asegurar que esa decisión favorece al PRI rumbo a 2018; sin embargo, la abogada le reviró al afirmar que le podría dar clases de oposición al PRI y autonomía debido a que éste es quien ha beneficiado al tricolor.La expanista señaló a Anaya Cortés de ser quien más ha beneficiado al PRI con sus tomas de decisiones al frente del blanquiazul, así como de la falta de un proceso interno para determinar al aspirante para la Presidencia en 2018.“Lo que realmente favorece al PRI es la indefinición de Acción Nacional, la falta de sentido de oposición que se tuvo durante años y que sólo se puso en contra (Anaya) cuando era un asunto de su propia candidatura; lo que realmente favorece al PRI es que haga prácticas priistas contra las que siempre estuvimos luchado.“En muchas más cosas él ha fortalecido al PRI. De enfrentar al PRI, de autonomía, de independencia y de oposición yo le doy clases (a Anaya)”, aseguró en entrevista con Pascal Beltrán del Río, en Imagen Radio.La aspirante a la candidatura independiente explicó que ahora que no se encuentra entre las filas del PAN depende sólo del respaldo de la ciudadanía, contrario a días atrás, ya que “dependía sólo de Ricardo y era claro que no me dejaría pasar”.Reiteró que pese a la coyuntura que vive actualmente Acción Nacional ella intentó hacer todo lo posible para mantenerse en ese instituto político; no obstante, debido a la división interna tomó la decisión de alejarse.“Es difícil, pero no imposible”, aseveró Zavala al referirse a la recolección de 866 mil firmas, en al menos 17 entidades, para consolidar su registro como independiente ante el Instituto Nacional Electoral.Destacó que su propuesta política ahora sea una alternativa más para los mexicanos en el proceso electoral del próximo año, lo que favorece a la vida democrática, a pesar de que hay el proceso para obtener una candidatura sin un partido sea difícil.“Me registro al final de esta semana. La verdad es que en nuestro país si hay alternativas es más democrático que cerrarlas”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.