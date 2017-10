Entregan partidos 118.7 mdp por sismo

Ciudad de México— El Instituto Nacional Electoral (INE) ya le descontó, en conjunto, 118.7 millones de pesos al PRI, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Partido Verde para destinarlo a los damnificados por los sismos que azotaron al país en septiembre.Esa cifra, que será regresada a la Tesorería de la Federación de la Secretaría de Hacienda, corresponde a parte del financiamiento que le correspondía recibir a dichas fuerzas políticas para el mes de octubre.En tanto, Morena, PAN, PRD, PT y Panal, salvo el monto que se les descuenta mensualmente para el pago de multas, recibieron intactas sus prerrogativas del presente mes.De acuerdo con datos proporcionados por el organismo, al PRI, que decidió donar la totalidad de su financiamiento por lo que resta del año, este mes el INE le descontó un total de 83 millones 694 mil 832 pesos, de los cuales, 254 mil 174 pesos son para el pago de multas y 83 millones 440 mil 658 pesos para los damnificados.A Movimiento Ciudadano, que también decidió renunciar a todo el dinero público que recibirán por lo que queda del 2017, se le descontó este mes 26 millones 110 mil 979 pesos: 972 mil 805 pesos en multas y 25 millones 138 mil 174 pesos para destinarlo a la reconstrucción del país.El Verde, que es el partido más infractor de la historia, decidió donar parcialmente su financiamiento, por lo que en octubre, de una bolsa total de 28 millones 168 mil 530 pesos de prerrogativas, 14 millones 084 mil 265 se fueron para saldar multas, 3 millones 521 mil se destinaron a los damnificados y 10 millones 563 mil 199 pesos se los quedó el partido.En un caso similar, el PES, de los 19 millones 183 mil 507 pesos que les corresponden para este mes, 2 millones 455 mil fueron para multas, 3 millones 401 mil 044 para la reconstrucción de las zonas afectadas por los sismos, y 13 millones 326 mil 941 se fueron a las arcas del partido.El consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, informó que las retenciones mensuales al dinero de los partidos en el tema de las donaciones se regresará a la Tesorería de la Federación para que a su vez lo canalice a alguno de los fondos para la reconstrucción del país; mientras que el dinero de las multas se irá al Conacyt.El PAN, Morena y el PRD crearon sus propios fondos para destinarlo a los damnificados, bajo el argumento de que no confían en que el dinero sea reintegrado al Gobierno federal.Panal y PT, por su parte, no han decidido aún si donarán o no parte de su financiamiento.El representante de Acción Nacional, Eduardo Aguilar, apremió a que el INE encuentre una ruta legal para que los recursos que donen los partidos sean utilizados para atender las zonas afectadas por los sismos sin que necesariamente pasen antes por las arcas del Gobierno federal.“Hemos tenido ya malas experiencias de recursos que se destinan vía Fonden a atender desastres naturales que no son destinados a los desastres, tenemos una denuncia presentada ante la Fepade de unas bodegas que encontramos en Coahuila con recursos del Fonden”, dijo.y material del Fonden”, explicó el panista.Por otra parte, fuentes del INE indicaron que Movimiento Ciudadano está reconsiderando tener que donar todo el financiamiento público que le resta del año, pues tiene hipotecado uno de sus edificios y la garantía legal son las prerrogativas públicas que recibe.Resisten Morena y PES donar spotsEl consejero Benito Nacif indicó que hasta ahora Morena y el PES son los únicos partidos que no han donado sus tiempos en radio y televisión para destinarlos a mensajes relacionados a protección civil y emergencias sanitarias por los sismos.Indicó que, mientras que Encuentro Social se negó definitivamente, el partido encabezado por Andrés Manuel López Obrador aún no decide si lo hará o no.

