Anuncia Álvarez Icaza que no va como independiente

Ciudad de México— Emilio Álvarez Icaza, de la iniciativa Ahora, anunció que no será candidato independiente a la Presidencia de la República en 2018.De esta manera, dijo, no le será funcional al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su estrategia de pulverizar y dividir el voto, como sucedió en las pasadas elecciones del Estado de México.El exsecretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó que las aspiraciones independientes de la ex panista Margarita Zavala, del ex perredista Armando Ríos Piter y del Gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez "El Bronco", han sido construidas desde Los Pinos para beneficiar al PRI."Estas candidaturas son piezas clave, consciente o inconscientemente, del modelo Atlacomulco: rompe o corrompe como lógica de acción política para favorecer a Peña Nieto, su partido y aliados", aseveró."Ante estos escenarios y después de una larga reflexión colectiva, mucho más allá de mi persona, en un ejercicio de búsqueda de congruencia, informo que he decidido no ser funcional a los intereses ni estrategias del PRI y por eso no seré un candidato independiente más".Álvarez Icaza adelantó que, aunque no será candidato, tendrá una participación activa en el proceso electoral de 2018.En Ahora, dijo, buscarán entablar un diálogo con partidos políticos opositores al PRI."Una de mis prioridades será seguir construyendo la Iniciativa Ahora, apoyando a las y los candidatos en lo local, voy a seguir férreamente en la lucha por la democratización de México", sostuvo."Llamo a un diálogo nacional a todas las fuerzas políticas y sociales que están por la transición democrática y contra la regresión, a que generemos una agenda, un programa y proyecto de país que nos oriente hacia el futuro".Álvarez Icaza denunció que en el actual sexenio han aflorado numerosos casos de corrupción: OHL y el Paso Exprés de Cuernavaca, por ejemplo.También advirtió que las instituciones electorales, como el Instituto Nacional Electoral (INE), han sido sometidas por el Gobierno y el PRI.En tanto, el ex consejero electoral Alfredo Figueroa informó que Ahora lanzará candidaturas independientes locales en Campeche, Chiapas, CDMX, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Quintana Roo, Morelos y San Luis Potosí.En la conferencia de prensa, además del ex Ombudsman capitalino y Figueroa, estuvieron presentes coordinadores de Ahora en diversos estados de la República.También hizo acto de presencia Paulo Díez Gargari, abogado que ha denunciado supuestos actos de corrupción entre el Gobierno federal y la empresa española OHL.