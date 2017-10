Acusa CNDH falta de transparencia

Ciudad de México— La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha levantado actas circunstanciadas en entidades afectadas por los sismos de septiembre pasado, y documentó, por ejemplo, falta de transparencia en la repartición de apoyos en Oaxaca e incierta llegada de recursos para la reconstrucción en Morelos.En un informe, la CNDH pidió a las autoridades de los tres niveles de Gobierno a que en las labores tendentes al restablecimiento de la normalidad, no soslayen la atención de las quejas recibidas que ha recibido el organismo.La Comisión precisó que ha recibido 127 quejas por presuntas violaciones a derechos humanos, de las cuales 119 ya están calificadas y ocho siguen pendientes.También ha emitido 151 oficios relacionados con solicitudes de información y medidas cautelares, y ha levantado distintas actas circunstanciadas.En Oaxaca, la CNDH visitó Juchitán, Tehuantepec, Santiago Astata, Asunción de Ixtaltepec, Salina Cruz y Unión Hidalgo, donde recibió escritos de queja y levantó más de 50 actas circunstanciadas.“De las actas circunstanciadas se desprenden, entre otras observaciones, la falta de transparencia y organización en la repartición de apoyos; falta de censos de población afectada; necesidades de recursos materiales para pernoctar en la calle.“(También) falta de seguridad; deficiente coordinación de autoridades de los tres niveles de gobierno; falta de cobertura en comunidades aledañas a los municipios y sensación de abandono a dichas comunidades”, precisó.En Puebla, personal del organismo nacional visitó Ahuehuetzingo, Atlixco, Atzala, Chielta, Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Tilapa, donde también se levantaron actas circunstanciadas por la falta de coordinación para entrega de documentación solicitada para demolición de casas-habitación.La CNDH además detectó que en esta entidad, el Instituto Nacional de Antropología e Historia no ha otorgado la documentación para la demolición de viviendas consideradas inmuebles históricos, además de la falta de transparencia en la entrega de apoyos.En el Estado de Morelos recibió dos quejas, una en la que se señaló al DIF estatal como autoridad responsable del desvío de víveres a bodegas del Gobierno de la entidad, y otra en contra el Gobierno federal, por no seguir los protocolos para la entrega de ayuda y remoción de escombros.De las actas circunstanciadas levantadas en la Ciudad de México, se observaron, entre otras, desorganización y caos en los primeros días de rescate de personas y cuerpos, además de que no se aplicaron protocolos y normas en el manejo de cadáveres por la inmediatez de la contingencia.Además, constante rectificación en procedimientos de comunicación entre familias de víctimas y autoridades federales y locales, y falta de uniformidad en la metodología de trabajo y comunicación social en lugares siniestrados.Tampoco hubo un mismo mando en las zonas siniestradas donde operaron indistintamente las Secretarías de Marina, Defensa, Policía Federal y Gobierno capitalino.No se acondicionaron, agregó, espacios adecuados para las familias de víctimas que esperaban noticias en zonas de siniestro, y existió desabasto de agua en Xochimilco, Iztapalapa y Tláhuac.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.