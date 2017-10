Arremete Margarita vs líder panista

Ciudad de México— El periódico El Universal publicó ayer una entrevista con la expanista Margarita Zavala, donde dice que el líder nacional blanquiazul, Ricardo Anaya, le pidió que no cuestionara sus propiedades.“Sí, me referí a conversaciones que llegamos a tener en estos dos años. Fueron solicitadas por mi persona y sólo dos veces él llamó”, dijo a El Universal.Una vez que iba a dar una posición y creyó que me iba a referir a lo del patrimonio y otra cuando sabía que iba a presentar la renuncia y estaba en Monterrey; le dije: ‘Nos vemos este viernes en la tarde’. Obviamente, después del anuncio, fue la segunda vez en dos años que me buscó”.Zavala reveló que durante dos años le pidió a Anaya que le garantizara condiciones justas, reglas claras, pero todo fueron evasivas y en el último encuentro que tuvieron, el pasado 3 de octubre, la puntilla fue cuando el queretano le dijo que no habría proceso interno en la agrupación, porque el blanquiazul irá con el Frente Ciudadano por México, que aglutinan el PAN, PRD y MC, y eso le cerró toda posibilidad.Margarita no duda y arremete contra Anaya. Dice que él, como jefe nacional, fue el responsable de la división en el instituto.Zavala agregó que ella no va a dejar que Anaya le diga que beneficia al tricolor, porque ella le puede dar clases al queretano de cómo ser oposición y enfrentar al PRI y de eso Anaya tiene muchas cuentas que rendir al interior del partido.Afirmó que Anaya, lejos de unir, dividió al partido, lejos de dirimir controversias, las ahondó, y lejos de fortalecer una vida democrática, cooptó todos los órganos del partido y canceló la vida democrática en la agrupación.“Al PAN le debo pura gratitud, mi enorme gratitud por lo que aprendí y las muchas veces que me apoyó mi familia, por el ejemplo que vi en miles y miles de panistas”, expresó.