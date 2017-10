Se registra ‘El Bronco’ como independiente

Ciudad de México— El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, acudió ayer al Instituto Nacional Electoral (INE) para registrar su intención de contender por la Presidencia por la vía independiente.Al término de la entrega de documentos, ‘El Bronco’ demandó que los políticos que quieran ser candidatos independientes deben dejar atrás, como él, a sus partidos.“Yo decidí hacerlo, decidí quitarme el lastre que tenía por muchos años en mi espalda y que no estaba a gusto. Me exorcicé, me guacarié y me saqué al PRI totalmente de mis venas y de mi corazón”, dijo el gobernador de Nuevo León, quien para llegar a ese cargo en 2015 renunció al PRI.Rodríguez llamó parásitos a los partidos políticos que viven de los impuestos de los mexicanos.Sostuvo que consultará a los regios si le dan licencia para ser candidato presidencial y que, si reúne las más de 800 mil firmas necesarias para el registro de su candidatura oficial, renunciará al financiamiento público y recorrerá el país con su caballo.“Necesitamos despertar al México bronco sin confrontar, sin pelearnos, sin denostar a nadie”, expresó.‘El Bronco’ no fijó una fecha para pedir licencia como gobernador de Nuevo León y justificó que varios de sus funcionarios lo acompañaran hoy al registro de sus aspiraciones.“Tienen permiso”, sostuvo.‘El Bronco’ también criticó a los medios de comunicación que, dijo, manipulan la información para que la población, que busca ser feliz, se enoje más con sus gobernantes, y prometió un monumento a los informadores que le ayuden a transformar el país.“Si los medios de comunicación ayudan a que este país despierte le daríamos un monumento a los medios de comunicación; por eso es importante que ustedes, quienes trabajan en los medios de comunicación, tengan la conciencia y la reflexión necesaria para poder escribir la verdad”, afirmó.El gobernador regio pidió a los periodistas escribir la verdad, a pesar de los dueños de los medios.“Ustedes deben decir la verdad, pero no manipular esa verdad, no hacer que esa verdad se convierta en confronta, en enojo de una sociedad que lo que quiere es rescatar la felicidad. México quiere ser feliz, las familias quieren estar felices, pero hoy están enojadas y molestos por las acciones de muchos gobernantes”.Como mandatario estatal, Rodríguez ha mantenido varias disputas con medidos de comunicación que han revelado sus excesos como seguir pagando vuelos aéreos privados, aumentar la deuda local o pagar campañas nacionales de autopromoción.En septiembre de 2014, tras 33 años de militancia priista en los que se desempeñó como diputado local y federal y presidente municipal, Rodríguez renunció al PRI para buscar la gubernatura de Nuevo León por la vía independiente.

