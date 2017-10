Aseguran predio ligado a detención de exgobernador Hernández

Altamira, Tamaulipas– La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en la entidad aseguraron este sábado un terreno de mil 600 hectáreas ligado con la detención del exgobernador Eugenio Hernández.La propiedad está localizada en el Puerto Industrial de Altamira, en las costas del Golfo de México, y el Gobierno busca recuperarla por pertenecer al patrimonio estatal.En un comunicado, se informó que Agentes del Ministerio Público de la PGJE dieron fe de la instalación de las estructuras que indican que el inmueble ha sido asegurado y se advierte que cualquier persona que pretenda ingresar al terreno incurre en una ilegalidad.La propiedad actualmente está en manos de un particular, de acuerdo a la Averiguación Previa Penal 14/2017 de la Fiscalía Anticorrupción.“La disposición o apoderamiento de esta propiedad sin un proceso legal es un delito sancionado por el Código Penal para el Estado de Tamaulipas”, se lee en estructuras colocadas.“Por lo que cualquier persona que sea sorprendida tratando de ingresar o generar anomalías dentro de ésta, será puesto a disposición de las autoridades competentes”.El Puerto Industrial de Altamira, donde se localiza el terreno, está catalogado como uno de los cinco puertos más importantes del País.Las mil 600 hectáreas fueron expropiadas por el Gobierno federal en 1996, posteriormente en el 2002 se traspasaron al “Fideicomiso Nuevo Santander”, organismo que en el mismo año las vendió a un particular, quien, a su vez, cinco años después las revendió a otro particular en el período del Gobierno de Eugenio Hernández Flores, entre 2005 y 2010.El ex Gobernador fue detenido este viernes y permanece en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria acusado de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al apropiarse de las mil 600 hectáreas que actualmente tienen un valor de mil 584 millones de pesos.La PGR informó que existe y se mantiene vigente una ficha roja contra Eugenio Hernández que giró la Interpol en 2015 para buscarlo a nivel internacional por blanqueo de capitales, ante una solicitud que hizo la PGJE de Tamaulipas para conocer si existe una averiguación en contra del ex Gobernador.“Sobre el particular, me permito comunicarle que en el Sistema de Búsqueda Automatizado (S.B.A.) de la Organización de la Policía Criminal INTERPOL I-24/7, se localizó un registro a nombre de Hernández Flores Eugenio Javier con FDN 17 de octubre de 1959”, señaló la dependencia.El documento fue dirigido al director jurídico de la Segunda Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Craig López Olguín.Lo anterior para verificar si la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol cuenta o registra alguna averiguación previa, carpeta de investigación, orden de aprehensión o reaprehensión activa o vigente, proceso penal o cualquier otro antecedente relacionado con Hernández.Esto corresponde a una Notificación Roja con número de control A-6942/8-2015, que emitió la Oficina Central Nacional INTERPOL Washington.“Con fines de detención por el delito de blanqueo de capitales”, indicó. (Mariela Trinidad / Reforma)

