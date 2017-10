Registra 'Bronco' aspiración presidencial

Ciudad de México— El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, acudió esta mañana al Instituto Nacional Electoral (INE) para registrar su intención de contender por la Presidencia por la vía independiente.Al término de la entrega de documentos, 'El Bronco' demandó que los políticos que quieran ser candidatos independientes deben dejar atrás, como él, a sus partidos."Yo decidí hacerlo, decidí quitarme el lastre que tenía por muchos años en mi espalda y que no estaba a gusto. Me exorcicé, me guacarié y me saqué al PRI totalmente de mis venas y de mi corazón", dijo el gobernador de Nuevo León, quien para llegar a ese cargo en 2015 renunció al PRI.Rodríguez llamó parásitos a los partidos políticos que viven de los impuestos de los mexicanos.Sostuvo que consultará a los regios si le dan licencia para ser candidato presidencial y que, si reúne las más de 800 mil firmas necesarias para el registro de su candidatura oficial, renunciará al financiamiento público y recorrerá el país con su caballo."Necesitamos despertar al México bronco sin confrontar, sin pelearnos, sin denostar a nadie", expresó.'El Bronco' no fijó una fecha para pedir licencia como gobernador de Nuevo León y justificó que varios de sus funcionarios lo acompañaran hoy al registro de sus aspiraciones."Tienen permiso", sostuvo.'El Bronco' también criticó a los medios de comunicación que, dijo, manipulan la información para que la población, que busca ser feliz, se enoje más con sus gobernantes, y prometió un monumento a los informadores que le ayuden a transformar el país."Si los medios de comunicación ayudan a que este país despierte le daríamos un monumento a los medios de comunicación; por eso es importante que ustedes, quienes trabajan en los medios de comunicación, tengan la conciencia y la reflexión necesaria para poder escribir la verdad", afirmó.El gobernador regio pidió a los periodistas escribir la verdad, a pesar de los dueños de los medios."Ustedes deben decir la verdad, pero no manipular esa verdad, no hacer que esa verdad se convierta en confronta, en enojo de una sociedad que lo que quiere es rescatar la felicidad. México quiere ser feliz, las familias quieren estar felices, pero hoy están enojadas y molestos por las acciones de muchos gobernantes".Como mandatario estatal, Rodríguez ha mantenido varias disputas con medidos de comunicación que han revelado sus excesos como seguir pagando vuelos aéreos privados, aumentar la deuda local o pagar campañas nacionales de autopromoción.En septiembre de 2014, tras 33 años de militancia priista en los que se desempeñó como diputado local y federal y presidente municipal, Rodríguez renunció al PRI para buscar la gubernatura de Nuevo León por la vía independiente.Ganó la elección del 7 de junio de 2015, para ocupar el cargo del 4 de octubre de 2015 a octubre de 2021. Pero tendrá que dejarlo antes del 31 de diciembre de 2017, seis meses antes de los comicios del 1 de julio, como lo marca el Artículo 82 Constitucional.El empresario de 60 años dejará inconcluso su mandato en Nuevo León, a pesar de que en su campaña a la gubernatura prometió que no dejaría el cargo para "chapulinear" y criticó a quienes lo hacían."El chapulineo es inmoral, no puedes dejar abandonada tu responsabilidad, no puedes hacerle eso al Estado", planteó en febrero de 2015.Hasta ahora su gestión como gobernador ha sido criticada no sólo por su machismo y misoginia, sino por incumplir promesas como no endeudar más al estado, no contratar vuelos privados de avión con fondos públicos o aumentar la burocracia.'El Bronco' es uno más de la decena de ciudadanos que han registrado su intención de competir sin partido por la Presidencia de la República: Carlos Mimenza, Alfonso Trujano Sánchez, Wendolin Gutiérrez Mejía, Héctor Luis Javalois Loranca, Pedro Ferriz de Con, Francisco Gerardo Becerra, Alfredo Pérez Mata, Edgar Ulises Portillo Figueroa, Roque López Mendoza y Ríos Piter.El último día para registrarse es el 14 de octubre, luego de que el Tribunal Electoral Federal ordenó extender el plazo seis días.