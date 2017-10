Renuncia Zavala al PAN; va como independiente

Ciudad de México— Margarita Zavala oficializó su renuncia a las filas del Partido Acción Nacional (PAN) para contender como candidata independiente por la Presidencia de la República.Fernanda Caso, coordinadora del equipo de la exprimera dama, entregó a las 14:10 horas la carta de dimisión en la sede nacional del blanquiazul.Esta decisión se da luego que el martes 3 de octubre sostuvo un encuentro con el líder nacional de Acción Nacional, Ricardo Anaya, para limar diferencias y en el que Zavala insistió en una elección abierta para definir al candidato de 2018.Tras esa reunión, la aspirante convocó a su “war room” –un equipo compacto coordinado por Fernanda Caso– para discutir cuál era la mejor manera de comunicar su salida del PAN, en el que ha militado durante 33 años.Previo a su anuncio, Anaya la invitó, a través de un video en Facebook, a hacer un último esfuerzo para dialogar y llegar a un acuerdo."Quiero expresarle a Margarita que estoy convencido que México es mucho más grande que cualquiera de nosotros en lo individual, que la división del PAN sólo le sirve al PRI, y que la división del PAN no le conviene a México", expresó.Al respecto, la aspirante presidencia reviró que lleva dos años buscando el diálogo.“La división del PAN es tu responsabilidad, eres el presidente del partido. Ya hablaremos”, indicó.Margarita Zavala salió por la puerta trasera de la plaza comercial que está enfrente de su casa, acompañada por su equipo de prensa, cruzó la Calle de Cóndor, en la colonia Las Águilas, sonriente y con un café en una mano.¿Que si ya se había reunido con el presidente del PAN, Ricardo Anaya, para convencerla de que no se fuera del partido? ¿Algún dirigente le había llamado para evitar la fractura del panismo?“Nos vemos, ya pronto doy mi posición”, dijo sin detener el paso. Cerró el ojo izquierdo como en señal de complicidad y cruzó el portón de madera del conjunto residencial, abierto por un elemento del Estado Mayor Presidencial, a cargo de la seguridad del expresidente Felipe Calderón y de su esposa.Minutos después, por la misma puerta del centro comercial, apareció Calderón, pantalón de mezclilla y playera azul, un café en la mano izquierda, semblante relajado. “No quisiera hacer algún comentario ahorita”.Se detuvo en la puerta del condominio. ¿Le parece bien que Zavala busque la Presidencia por la vía independiente? “A donde vaya ella, yo iré”, expresó a las 12:00 horas.En la hora siguiente entró un equipo que parecía de producción de televisión, con un tripié y pantallas, salió la coordinadora del war room zavalista, Fernanda Caso, y más tarde salió una Suburban blanca con vidrios polarizados.Casi una hora después de lo prometido, a las 14:51, Zavala subió su mensaje en video a Internet. Inmediatamente apareció en la cabina de una estación de radio.Puso fin así a 33 años de militancia panista. En las horas siguientes, se dedicó a dar entrevistas.Panistas del grupo de Felipe Calderón responsabilizaron al dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, de la renuncia de Margarita Zavala a su militancia de 33 años y lo acusaron de dividir al partido.Los senadores Ernesto Cordero y Javier Lozano dijeron que darán la lucha dentro del PAN.El legislador poblano adelantó que, sin dejar las filas del partido blanquiazul, muchos podrían votar por Margarita como independiente.“Se trata de hacer una lucha desde adentro, y como lo estamos haciendo los senadores –y nos dirán rebeldes–, pero somos los que estamos trabajando y sacando las cosas adelante”, justificó Lozano.Cordero, quien es presidente del Senado, anunció que votará por Zavala como candidata independiente, aunque seguirá militando en las filas panistas.“Voy a estar con Margarita, la voy a apoyar, voy a votar por Margarita. Puedo ayudar al PAN desde adentro, señalando los errores, las trapacerías de Anaya. Yo voy a seguir dentro del PAN”, puntualizó.Luego de que en la sede nacional panista se recibió la renuncia personal de Margarita Zavala, con excepción de José Luis Luege, hasta las 18:00 horas no se sabía de la deserción de ningún otro militante panista.Una fuente en el CEN explicó que el expresidente Felipe Calderón esperará el mejor momento para salir del partido “y golpear, otra vez, a Ricardo Anaya”.Luege, quien acudirá a presentar su renuncia el próximo lunes, adelantó que buscará competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México como candidato independiente.El extitular de la Conagua en el sexenio de Calderón, explicó que pondrá fin a una militancia de 32 años en el blanquiazul.

