Cimbra Zavala al blanquiazul

Ciudad de México— Margarita Zavala Gómez del Campo alista su salida del PAN para buscar la candidatura independiente a la Presidencia de la República.El solo amago de su salida, ventilado en redes sociales, causó un cisma en el blanquiazul: “Sería un gran golpe” para el PAN, dijo el Senador Salvador Vega. “Sale la pus”, expresó a su vez Ernesto Ruffo.El expresidente Felipe Calderón, esposo de Zavala, respondió en un tuit: “Ruffo expresa muy bien el nivel intelectual, la estatura moral, el nivel de debate y la tolerancia democrática de lo que queda del PAN (sic)”.Ricardo Anaya, líder panista, declaró que no quería que Zavala se fuera del partido.Apenas el martes 3 de octubre, ambos tuvieron un último encuentro para dirimir diferencias. Ella insistió en su demanda de celebrar un proceso abierto para elegir al candidato presidencial de 2018.Comprometido con el Frente Ciudadano, que creó junto con el PRD y MC, Anaya se plantó en la postura que ha defendido desde junio: “aún no son los tiempos”.Pero Zavala insistió en que era necesario definir ya el método de elección. Anaya replicó que primero se harían foros para crear la plataforma del Frente y, después, se definiría un método democrático para decidir la candidatura, pero “blindado de una injerencia del PRI y el Gobierno”.Eso, le dijo Anaya puede registrarse hasta el mes de diciembre.Apremiada por la fecha del domingo 8 de octubre, límite impuesto por el INE para recibir las cartas de intención de los aspirantes a la Presidencia por la vía independiente, y que exige además no pertenecer a un partido político, Zavala apresuró su decisión.Tras el frustrado encuentro con Anaya, la exprimera dama convocó a su “war room” –un equipo compacto coordinado por Fernanda Caso– para discutir cuál era la mejor manera de comunicar su salida del PAN en el que militó durante 33 años.Ayer la versión de su salida tomó fuerza y la misma Zavala avivó el ambiente al anunciar a las 13:36 horas que hoy dará un posicionamiento sobre el tema.Hija del abogado Diego Zavala y de Mercedes Gómez del Campo, Margarita de 50 años de edad, se afilió al PAN en 1984 cuando estudiaba el último año de la preparatoria.Cuando se afilió, en 1984, el líder del PAN era Pablo Emilio Madero, quien siete años después renunció al partido y Anaya tenía apenas cinco años de edad.Por su parte, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, acusó al dirigente panista Ricardo Anaya de pactar con la “mafia del poder” orillar a Margarita Zavala a renunciar al blanquiazul.“Si decidieran por encuesta, ganaría la esposa de Calderón, pero Anaya como que tiene acuerdo con Peña y los otros integrantes de la mafia del poder, y ya le están limpiando el camino”, dijo.López Obrador recomendó al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hacer en el PRI lo mismo que Zavala en el PAN, porque el tricolor lo va a hacer a un lado por José Antonio Meade o Aurelio Nuño, secretarios de Hacienda y de Educación."Hace bien la esposa de Calderón en rebelarse. Está mejor posicionada que Anaya y la excluyen. Chong debe hacer lo mismo: “lo van a cepillar”, escribió el tabasqueño en su cuenta de Twitter.

