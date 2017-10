Exponen 'dreamers' preocupaciones a Videgaray

Ciudad de México– El Consulado de México en Nueva York, que encabeza Diego Gómez Pickering, convocó de último minuto a jóvenes dreamers para que sostuvieran un encuentro con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray.La convocatoria se hizo la tarde del lunes para que los dreamers estuvieran presentes a las 9:45 horas del martes, lo que provocó que Maricela Parrilla, quien reside en New Haven, Connecticut, no pudiera asistir, pues no tuvo tiempo suficiente para planearlo."No fui, no pude ir, me dijeron un día antes. Además son palabras huecas, no hay acción. Se llevan el tiempo en pláticas y ahí se queda", lamentó la joven que ya ha tenido oportunidad de asistir a otras reuniones.Quien sí estuvo presente en la reunión fue Laura García, quien manejó dos horas para llegar al encuentro.En entrevista con Reforma, esta joven, quien cursa un associate degree antes de iniciar sus estudios en Ciencia Política, dijo que más que promesas del Canciller, el funcionario escuchó las preocupaciones de estos jóvenes, que eventualmente dejarán de tener los beneficios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), luego de que el presidente Donald Trump decretara terminarlo.La joven, quien actualmente trabaja en una organización sin fines de lucro en el área de "justicia racial", dijo que no solo hablaron por los dreamers, sino por sus padres, hermanos y amigos que no son DACA, pero también son migrantes indocumentados que necesitan protección de parte de las autoridades.Una de las principales preocupaciones que expresaron los dreamers es cuál sería su destino si regresan a México, pues si bien en Estados Unidos no son ricos, sí están acostumbrados a tener un ingreso suficiente para cubrir sus gastos."Nos gustaría que hicieran más público ese apoyo, falta la historia del deportado exitoso, buscamos estas historias en México que nos den para soñar. Sabemos que ha mejorado México, pero salimos huyendo de cierta manera", comentó.García dijo que hasta el momento, las historias de dreamers que han regresado son las que cuenta la agrupación "los otros dreamers"."Son historias de terror, ¿regresamos y nosotros qué?", cuestionó.Reconoció que dado que su papá y su hermano ya están en México, en sus planes si está regresar al país en unos cinco años, sin embargo, a su familia le preocupa que regrese sin apoyo, pues cuando a su papá lo deportaron nadie le dio nada."Por primera vez que veo a alguien de mi Gobierno y le dije lo que me da miedo. Manejé dos horas para llegar, pero valió la pena", sostuvo.La reunión, en la que estuvieron presentes el cónsul Gómez Pickering y el subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, duró un hora y media.Hasta el momento, la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha informado ni sobre el encuentro con dreamers ni sobre la gira de dos días del canciller por Estados Unidos, salvo con algunos tuits.