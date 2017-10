Fin de búsqueda y rescate; sigue la reconstrucción

Ciudad de México— Con el rescate del último cuerpo de personas reportadas en el derrumbe de Álvaro Obregón, la madrugada de ayer, autoridades declararon terminada la labor de búsqueda y rescate por el sismo del 19 de septiembre.El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que ya no hay reporte de personas desaparecidas.“En esta lista que tuvimos, y en los familiares que tuvimos en esta espera, en esta dolorosa espera, tenemos concluida la lista. Esto no quiere decir que no tengamos un trabajo cuidadoso en este edificio, es un edificio que presenta riesgo de colapso”, dijo Mancera.Sin embargo, el jefe de Gobierno dijo que estarán tranquilos hasta que todos los edificios que colapsaron estén completamente limpios.Hasta ayer, las víctimas mortales sumaron 228 en la Ciudad de México, de las que 138 eran mujeres y 90 hombres.Asimismo, la propuesta de Ley del Programa para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad está lista y hoy mismo se enviará a la Asamblea Legislativa, dijo Mancera. Se prevén acciones de 0 a 6 meses y de 0 a 5 años.Ayer mismo, el presidente Enrique Peña Nieto resaltó que concluyeron las tareas de búsqueda y rescate en las edificaciones que se desplomaron.En una reunión con integrantes de su gabinete, para evaluar las medidas para la reconstrucción de la Ciudad de México, el mandatario agradeció a todos los gobiernos por la coordinación que establecieron y también a la sociedad civil por su participación.La ciudadanía trabajó de manera ejemplar y coordinada con los diferentes gobiernos y las Fuerzas Armadas”, dijo.Aseguró también que la población podrá consultar el destino de los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en la página de Transparencia que el Gobierno de la República habilitó, a través de la Coordinación de Estrategia Digital.En una reunión con integrantes de su gabinete, para evaluar las medidas para la reconstrucción de la Ciudad de México, tras el sismo del 19 de septiembre, el mandatario sostuvo que ahí se podrá conocer cómo se destinan ese dinero a las entidades federales y los mecanismos de apoyo.Los ciudadanos, dijo, podrán conocer, incluso, cuáles son las familias que recibieron ese apoyo y de qué forma lo obtuvieron, si fue en especie, en dinero o en monedero electrónico, lo cual permitirá establecer un mecanismo transparente.

